Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 11 – 15 marzo 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2019

Pare che si stia avvicinando la fine delle riprese per il Paradiso delle Signore, seguitissima e amata daily soap del pomeriggio di Rai 1. Un successo dietro l’altro che però forse sta per vedere la fine, ma non è detta l’ultima parola. Intanto le vicende al Paradiso si fanno sempre più fitte ed interessanti. Questa sembra essere la settimana delle partenze e dei cambiamenti per i personaggi che si aggirano intorno e nel magazzino più amato di Milano. Infatti Elena ha deciso di tornare in Sicilia, Clelia Calligaris è sempre più intenzionata a lasciare la città per scappare lontano da suo marito Oscar. Marta invece decide di lasciare il suo appartamento a Lisa per tenerla lontano da Vittorio e tornare così a Villa Guarnieri dove dovrà fare i conti con Andreina Mandelli e suo padre Umberto che ha deciso di entrare in politica. Riccardo intanto fa ancora uso di oppiacei e preoccupa tutti, anche Nicoletta. Novità e nuovi risvolti nelle vicende di tutti i protagonisti del Paradiso, leggi subito qui di seguito le anticipazioni di Gossip e tv!

Lunedì 11 marzo

Elena ha deciso di ritornare in Sicilia insieme alla madre e per salutare i suoi cari a Milano, decide di organizzare una cena. Le ragazze sue amiche si impegnano per trovarle un perfetto regalo di addio. Oscar ha il sospetto che sua moglie Clelia ha deciso di lasciare la città per scappare lontano da lui, insinua in Silvia il dubbio che Luciano voglia seguire la Calligaris. Andreina intanto confida a Luca Spinelli che da quando si è trasferita a Villa Guarnieri la situazione è diventata molto difficile da gestire e mostra i primi segni di cedimento. Ludovica cerca di capire se le intenzioni e i sentimenti di Andreina nei confronti di Umberto Guarnieri sono veri.

Martedì 12 marzo

La partenza di Elena è ormai sempre più vicina e Salvatore chiede ad Antonio di fare qualcosa per fermarla e convincerla a restare. Federico ormai collabora con il Paradiso delle Signore e durante il suo lavoro ha una nuova idea vincente che convince subito Vittorio e Marta. Luciano intanto comunica a Clelia che dovrà rinviare la sua partenza a causa delle insistenti minacce di Oscar.

Mercoledì 13 marzo

Vista la partenza imminente Luciano e Clelia sono sempre più innamorati e vicini, Silvia moglie di Luciano si accorge di questo e si logora nella sua gelosia. Vittorio offre a Lisa Conterno una lavoro permanente al Paradiso delle Signore per convincerla a non lasciare la città. Luca Spinelli le consiglia di accettare, così proverà ancora ad allontanare Marta che intanto ha deciso di tornare a vivere a Villa Guarnieri ma, dovrà fare i conti con la presenza ingombrante di Andreina Mandelli.

Giovedì 14 marzo

Il Paradiso delle Signore sempre in prima linea con i rapporti con il sociale, organizza una raccolta fondi per i feriti in Algeria, Nicoletta si occupa di far andare a buon fine le cose. Marta ha deciso di tornare a vivere a Villa Guarnieri e di offrire il suo appartamento a Lisa sperando di riuscire a tenerla lontana da Vittorio. Tina Amato rivela alle sue amiche e colleghe del bacio che c’è stato tra lei e Sandro Recalcati, mente lui svela il suo segreto a Vittorio.

Venerdì 15 marzo

Umberto annuncia a tutta la sua famiglia che ha deciso di candidarsi alle elezioni comunali come sindaco della città. Marta tornata a Villa Guarnieri scopre che suo fratello Riccardo fa ancora uso di oppiacei, a causa di questo viene ritrovato da due carabinieri, addormentato sul sedile della sua auto. Nicoletta è in pena per il giovane Guarnieri, ma Vittorio la prega di tenersi a distanza per il bene dell’amico.