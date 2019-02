Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 11 – 15 febbraio 2019

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019

Ogni settimana dal lunedì al venerdì in versione daily va in onda Il Paradiso delle Signore. Sempre più colpi di scena e nuove entrate, infatti al grande magazzino arriva Lisa Conterno una rappresentante di biancheria intima che metterà in scompiglio il rapporto tra Marta e Vittorio. Tina invece potrà finalmente cantare al Circolo in occasione della festa degli innamorati, mentre Gabriella sarà felice di aver vinto la competizione per la copertina del Paradiso Market ma, dovrà rinunciarci. Clelia continuerà ad essere tormentata sul posto di lavoro da suo marito Oscar, Luciano però sarà pronto a difenderla. Insomma sempre nuovi intrecci tra i personaggi della soap più amata del pomeriggio di Rai 1. Leggi subito le anticipazioni di Gossip e tv e non perderti neanche un dettaglio delle vicende dei protagonisti del Paradiso.

Lunedì 11 febbraio

Dopo aver litigato con Marta per via della mancata assunzione di Riccardo al Paradiso delle Signore, Vittorio Conti cerca di recuperare e far tornare il sereno sul loro rapporto d’amore di lavoro. Tina è a lezione di canto nell’ufficio di Recalcati, all’improvviso arriva sua madre Agnese a farle visita. La ragazza ne è molto sorpresa! Federico intanto confessa anche a sua madre Silvia la verità sulla sua carriera universitaria, per niente costellata di trenta e lode. Al Paradiso delle Signore arriva una donna, affascinante e molto elegante: è Lisa Conterno una rappresentante di biancheria intima. Elena cercherà un nuovo lavoro grazie all’aiuto di Salvatore che si sente in colpa per la fine dell’amore tra lei e Antonio.

Martedì 12 febbraio

Tina cerca di scoprire ad ogni costo chi è la cantante che è molto legata al passato di Sandro Recalcati. Silvia non accetta per niente la sconfitta universitaria di suo figlio Federico e incolpa Roberta per aver influito negativamente sul ragazzo. La competizione per il catalogo del Paradiso Market la vince Gabriella: lei è il volto di copertina. Lisa è arrivata al Paradiso ma Marta pare molto diffidente nei suoi confronti, Vittorio cerca di rassicurarla.

Mercoledì 13 febbraio

Salvatore si sente molto in colpa di quanto sta accadendo alla sua famiglia e ad Elena, il ragazzo per questo ha deciso che vuole aiutarla a trovare un nuovo lavoro, dopo il licenziamento in caffetteria. Agnese non è assolutamente d’accordo, per lei la ragazza è fuori dalla famiglia. Riccardo vuole inserire nell’eredità di famiglia il figlio che presto nascerà, Umberto però intavola uno scontro. Federico non riesce a sopportare l’invadenza di Silvia in merito alla sua decisione di lasciare definitivamente l’università. Vittorio Conti intanto decide di voler vendere per corrispondenza la biancheria intima che Lisa rappresenta, Marta cerca in tutti i modi di dissuaderlo. La giovane Guarnieri è gelosa del loro rapporto, seppur solo lavorativo.

Giovedì 14 febbraio

Vittorio e Marta si occupano dell’angolo d’esposizione del Paradiso dedicato gioielli, Lisa cerca di separarli costringendoli a dividersi i compiti e a non lavorare a stretto contatto. Intanto nel grande magazzino la presenza del marito di Clelia si fa sempre più pressante e la capo commessa ha un crollo nervoso. Luca Spinelli e Andreina Mandelli continuano il loro piano per distruggere il rapporto tra Umberto e Adelaide già molto teso ed entrato in crisi.

Venerdì 15 febbraio

Gabriella è il nuovo volto del Paradiso Market, per le foto destinate alla copertina dovrà però posare indossando biancheria intima. La ragazza è molto a disagio e confessa alla sua amica e collega Roberta di voler rinunciare al compito. Vittorio comprende e chiede a Lisa di poterla sostituire. Luciano Cattaneo cerca di proteggere e tenere distante Clelia dalle insidie di suo marito Oscar. Il produttore Sandro Recalcati propone a Tina Amato di cantare al Circolo per la serata di San Valentino. Lisa intanto fa una rivelazione molto sconvolgente a Vittorio Conti.