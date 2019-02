Il Paradiso delle Signore in onda anche sabato 9 febbraio: il motivo

Il Paradiso delle Signore: perché non è andata in onda la puntata del 4 febbraio

In formato daily Il Paradiso delle Signore va in onda ogni giorno nel pomeriggio di Rai 1 alle 15.40, subito dopo il programma Vieni da Me condotto da Caterina Balivo. Ogni settimana Il Paradiso regala colpi di scena e sempre nuovi particolari da aggiungere alle storie dei personaggi che stanno appassionando il pubblico. Lunedì 4 febbraio 2019 però c’è stato un cambio nella programmazione del palinsesto di Rai 1.

L’episodio numero 106 non è stato trasmesso regolarmente a causa di una diretta della cerimonia di benvenuto a Papa Francesco negli Emirati Arabi. La Rai ha dovuto lasciare spazio a questo incontro dovendo cancellare della programmazione un appuntamento del Paradiso. L’episodio però non è stato saltato, anzi è andato in onda martedì 5.

Sabato 9 febbraio andrà in onda Il Paradiso delle Signore

Sulla pagina Facebook ufficiale de Il Paradiso delle Signore è stato subito pubblicato un post che rassicura il pubblico sul fatto che la programmazione di Rai 1 non salterà l’episodio 106. Dunque non essendo andato in onda lunedì 4 febbraio, è stato invece trasmesso martedì 5. Infatti è stato deciso che sabato 9 febbraio alle 15 ci sarà un regolare episodio de Il Paradiso delle Signore per poter consentire quindi un naturale e sereno prosieguo della programmazione. Il pubblico può stare sereno e sarà sicuramente felice di seguire le vicende dei protagonisti del Paradiso anche di sabato.

Su Raiplay puoi rivedere tutti gli episodi

Se hai perso un episodio e vuoi recuperarlo al più presto o vuoi rivedere qualche puntata con una delle scene più belle de Il Paradiso delle Signore, puoi accedere a Raiplay e con un semplice click. Nella sezione dedicata al daily di Rai 1, potrai rivedere tutti gli episodi andati in onda fino a oggi. Se invece vuoi scoprire novità e anticipazioni puoi leggerle ogni settimana su Gossip e tv!