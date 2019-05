Il Paradiso delle Signore: anticipazioni prossima stagione, quando torna

Il Paradiso delle Signore torna ad ottobre 2019

Ormai è tutto molto certo, quello del Paradiso delle Signore è un arrivederci ad ottobre 2019. Da lunedì 20 maggio non andrà più in onda nel pomeriggio di Rai 1, ma il cast e tutta la produzione sono già a lavoro per far partire le nuove riprese. Dopo una ricca e bella stagione, iniziata a settembre 2018, il magazzino più famoso e lussuoso di Milano da un breve arrivederci. Lunga la diatriba fatta per il rinnovo della soap, ma ne è valsa la pena. L’appassionato pubblico non vede l’ora di vedere come proseguirà la tormentata storia d’amore tra Vittorio e Marta. “Grazie a tutti per averci seguito, tristi e felici ci rivediamo ad ottobre. Continuate a sognare” scrive sul suo account Instagram, l’attore Alessandro Tersigni che interpreta Vittorio Conti sin dalla prima stagione della serie. Anche la sua partner Marta interpretata dalla giovanissima Gloria Radulescu ha commentato felice: “È grazie a voi se il Paradiso continua”.

Il Paradiso delle Signore: cast quasi confermato

Il numero, la durata e l’orario di messa in onda degli episodi sono già stati confermati dai dirigenti. Questa formula vincente non cambierà, Il Paradiso delle Signore tornerà ad ottobre 2019 in onda alle 15:40 su Rai 1. Il primo ciak molto probabilmente avverrà nel mese di agosto, gran parte degli attori sono già stati riconfermati. Il pubblico sarà felice di ritrovare nella seconda stazione della versione daily, bravi attori come Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Destino incerto invece per gli attori Luca Capuano e Giorgio Lupano, chissà se ci saranno ancora Sandro Recalcati e il tenero ragionier Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni

La fortunatissima serie di Rai 1 andrà in onda per i prossimi due anni, per cui ci sarà un finale aperto per la fine della stagione. Alcuni personaggi avranno un bel finale, invece per altri si apriranno nuovi intrecci avvincenti che saranno sviluppati nella nuova stagione della daily soap. L’appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore torna ad ottobre, prima sarà possibile rivedere tutti gli episodi su Rai Play.