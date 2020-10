Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Gabriella e Cosimo promessi sposi

Grossa svolta a Il Paradiso delle Signore. Gabriella Rossi dimentica finalmente Salvatore Amato e accetta la proposta di matrimonio di Cosimo Bergamini. Complice il lavoro i due diventano più uniti che mai e la stilista accetta le avance del migliore amico di Riccardo Guarnieri. Nelle prime puntate della quinta stagione della soap opera – in partenza su Rai Uno lunedì 12 ottobre – Cosimo e Gabriella sono ufficialmente fidanzati e alle prese con la festa di fidanzamento. Un evento importante, alla presenza dell’alta società milanese, alla quale prendono parte pure i genitori di Gabriella. I signori Rossi arrivano a Milano per conoscere il futuro marito della figlia ma l’incontro si rivela un disastro. Male pure il confronto tra i consuoceri, troppo diversi per stili di vita ed estrazione sociale.

Il Paradiso delle Signore nuove puntate: Gabriella e Cosimo verso il matrimonio

La festa di fidanzamento assorbe tutte le energie di Gabriella Rossi, assai in ansia e apprensione per un evento così importante. A Milano intanto arrivano i genitori della stilista, pronti a conoscere il futuro genero Cosimo Bergamini e i suoi famigliari. L’incontro si rivela però un vero e proprio disastro. Durante la cena vengono a galla contrasti e profonde differenze, dovute perlopiù a delle estrazioni sociali diverse. Da qui partono per i promessi sposi una serie di difficoltà che mettono a rischio il rapporto. L’intervento di Vittorio Conti – di ritorno con la moglie Marta dalla luna di miele a New York – si rivela di grande aiuto e decisivo per Gabriella e Cosimo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: che fine fa Salvatore Amato?

Se Gabriella si fidanza con Cosimo Bergamini è ancora incerto il futuro di Salvatore Amato. Il barista ha davvero dimenticato la signorina Rossi? E con la Venere Laura, sempre pronta ad aiutarlo, nascerà mai qualcosa? Decisamente più fortunato il suo amico e socio Marcello Barbieri, che riesce dopo tante fatiche a conquistare Roberta. Dopo l’addio a Federico Cattaneo la Venere dà una chance al fratello di Angela.

Riccardo e Nicoletta lasciano insieme il Paradiso delle Signore

La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore si apre con due assenze importanti: quelle di Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo. I due lasciano Milano per volare a Parigi, dove possono amarsi in totale libertà fino a quando il matrimonio di Nicoletta con Cesare Diamante non sarà ufficialmente annullato dalla Sacra Rota. Con la coppia anche la piccola Margherita, che cresce in maniera serena e tranquilla.