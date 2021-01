Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dall’1 al 5 febbraio 2021

By

Colpi di scena, imprevisti e emozioni: sono questi gli ingredienti dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. La soap opera di Rai Uno inizia il mese di febbraio in maniera scoppiettante: la gravidanza di Clelia, il matrimonio di Cosimo e Gabriella, il ritorno di fiamma tra Vittorio e Beatrice… Insomma, ne vedremo davvero delle belle: leggi tutte le anticipazioni su Gossipetv!

Lunedì 1 febbraio

Vittorio e Beatrice provano a mantenere una certa distanza tra loro ma non sempre riescono visto che vivono nella stessa casa. Gabriella è entusiasta del suo vestito da sposa e corre a mostrare il modello alle colleghe. Zia Ernesta preme perché Luciano torni a casa dalla sua famiglia e da Silvia. La signora Vettorazzo, madre di un compagno di scuola di Carletto, sembra aver scoperto della gravidanza di Clelia ed è pronta ad alzare un polverone. Agnese non riesce a dimenticare Armando.

Martedì 2 febbraio

La Zia Ernesta è convinta che per salvare la reputazione della famiglia Cattaneo Luciano debba tornare a casa. Adelaide è preoccupata per il forte ascendente che Federico ha su Umberto. Cosime scopre che è stato il giovane Cattaneo a preparare la sua causa con Guarnieri. Vittorio organizza il San Valentino al Paradiso delle Signore.

Mercoledì 3 febbraio

Grazie a Beatrice Vittorio trova l’idea giusta per festeggiare adeguatamente San Valentino al Paradiso delle Signore. Clelia è in preda ai dubbi sulla sua fuga ma Zia Ernesta e Silvia la aiutano a organizzare la partenza di nascosto. Le Veneri pensano che Clelia sia preoccupata per i problemi di Carletto a scuola e così decidono di fare un regalo al bambino. Agnese vuole fare un regalo di nozze a Gabriella ma Salvatore si oppone.

Giovedì 4 febbraio

Dopo un confronto con Luciano Clelia non è più convinta della sua fuga. Salvatore è amareggiato per la scelta di Gabriella di sposare Cosimo. Ludovica capisce che Marcello è ancora succube del Mantovano. Pietro ha una cotta per Stefania mentre Vittorio e Beatrice sono sempre più vicini. Dopo la chiusura serale del Paradiso arriva uno sconosciuto che inizia ad attaccare sulla parete esterna del grande magazzino dei fogli con una scritta terribile e inequivocabile.

Venerdì 5 febbraio

I fogli attaccati sui muri esterni del grande magazzino infangano la reputazione di Clelia Calligaris. Luciano affronta la Vettorazzo. Vittorio cerca di allentare la tensione parlando a tutti della nuova iniziativa per San Valentino: la panchina dell’amore. Salvatore non vuole arrendersi con Gabriella. Clelia è pronta per la fuga ma un gesto di Silvia cambia inaspettatamente la situazione.