Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore: cosa succede nelle prossime puntate in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore non si ferma. Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia sospeso le riprese – le ultime della quarta stagione – la programmazione della soap non cambia su Rai Uno. Le avventure di Gabriella, Salvatore, Luciano, Clelia e company andranno regolarmente in onda dal lunedì al venerdì nonostante la complicata situazione che stiamo vivendo in Italia. Le scene vengono girate con largo anticipo e quindi non avremo problemi ad assistere alle nuove puntate fino alla fine di aprile. Scopri cosa accade la prossima settimana su Gossipetv!

Lunedì 30 marzo

Salvatore scopre che Gabriella, bloccata da una brutta influenza in albergo, ha avvertito solo Roberta che sarebbe tornata la mattina presto da Parigi. La famiglia Cattaneo è alla ricerca di fondi per l’operazione di Federico. Primo giorno di prova al Paradiso delle Signore per la nuova Venere Laura. Intanto Ernesta, l’anziana zia di Silvia, ha un malore.

Martedì 31 marzo

Gabriella è stanca dei continui litigi e così chiede una pausa di riflessione a Salvatore. Agnese è preoccupata per la situazione e si sfoga con Armando. Marta viene a sapere da Camilla, una sua ex compagna di scuola, sposata e incinta di pochi mesi, di una cura per la fertilità e vuole subito provarla. Vittorio è però contrario. Laura Parisi comincia a fare amicizia con le altre Veneri del Paradiso delle Signore.

Mercoledì 1 aprile

Adelaide chiede a Riccardo di farle da testimone di nozze ma alla richiesta di portare Angela al matrimonio la Contessa reagisce male. Achille insinua nella futura moglie il dubbio che il nipote non sia affidabile per la gestione del suo patrimonio. Al Paradiso Clelia mette a dura prova Laura che, nel frattempo, trova un valido aiuto in Roberta. La zia Ernesta si offre di pagare l’operazione di Federico ma Luciano scopre che l’anziana è stata truffata e i soldi non ci sono più.

Giovedì 2 aprile

Salvatore prende a pugni Cosimo Bergamini. Umberto chiede ad Adelaide di riflettere prima di privare Riccardo della procura. Luciano decide di rivolgersi ad uno strozzino per trovare i soldi che servono per l’intervento chirurgico di Federico. Silvia chiede a Clelia di far ragionare l’uomo.

Venerdì 3 aprile

Laura viene assunta a Il Paradiso delle Signore. Marta è riuscita ad entrare in possesso della medicina che cura la sterilità e inizia ad assumerla all’insaputa di Vittorio. Salvatore chiede scusa a Cosimo. Silvia assicura a Clelia che sarà lei stessa a procurarsi i soldi per l’operazione di Federico.