Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 22 al 26 marzo 2021

L’arrivo di Dante Romagnoli cambia per sempre la vita di Marta e Vittorio. Guai e difficoltà anche per Cosimo Bergamini, Ludovica Brancia di Montalto e Giuseppe Amato

Nuovi sviluppi al Paradiso delle Signore. L’entrata in scena di Dante Romagnoli rivoluziona la vita di Vittorio Conti e del grande magazzino milanese. Novità anche per Cosimo Bergamini, in grosse difficoltà economiche dopo l’affare saltato con Umberto Guanieri. Giuseppe, invece, è pronto a mettersi di nuovo nei guai dopo la proposta dell’amico Girolamo… Scopri tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore su Gossipetv!

Lunedì 22 marzo

Per poco Vittorio non scopre un particolare che potrebbe svelare il reale rapporto tra Dante e Marta. In seguito alla proposta di Girolamo, Giuseppe inizia a pensare a come mettere in atto il suo piano. Dopo aver parlato con zia Ernesta Gloria si avvicina sempre più a Stefania. Dante Romagnoli (l’attore Luca Bastianello) è costretto a rivelare a Fiorenza il motivo per cui è tornato dagli Stati Uniti: rivedere Marta.

Martedì 23 marzo

Umberto comunica ufficialmente a Cosimo che il loro affare è saltato definitivamente. Fiorenza è pronta a vendicarsi di Adelaide spifferando quanto scoperto su Dante e Marta. Irene e Maria si organizzano per fare un regalo a Stefania in vista del suo compleanno. Continua il losco piano di Giuseppe: Girolamo presente al signor Amato il loro intermediario.

Mercoledì 24 marzo

Ludovica riceve una lettera della madre: Flavia ha messo in vendita Villa Brancia. Nemmeno le mediazioni di Vittorio e Federico riescono a salvare le sorti economiche di Cosimo, che tiene la moglie Gabriella all’oscuro di tutto. Irene, Anna e Maria si organizzano per fare una festa a sorpresa a Stefania mentre anche Gloria ha acquistato un regalo per la figlia.

Giovedì 25 marzo

Marcello chiede a Ludovica di rivederli per un’ultima volta: il barista ha capito che la Brancia è in grossa difficoltà. Gabriella viene a scoprire della situazione del marito e va su tutte le furie. Irene, Maria e Anna chiedono a Salvatore il permesso di poter usare la Caffetteria per la festa a sorpresa a Stefania.

Venerdì 26 marzo

Adelaide riceve una lettera in cui Marta confessa cosa c’è stato tra lei e Dante a New York. Nonostante i problemi economici Cosimo e Gabriella si promettono amore eterno. Ludovica e Marcello sono una coppia a tutti gli effetti. Problemi con al festa a sorpresa di Stefania ma Federico riesce a risolvere tutto.