Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 22 al 26 febbraio 2021

Marta Guarnieri è tornata in anticipo a Il Paradiso delle Signore e anche questa settimana è al centro della scena. Dopo aver conosciuto Beatrice e Pietro, la signora Conti scopre la verità su Federico. Una verità che stravolge Marta, che non reagisce bene al tradimento del padre Umberto. Nel frattempo Dora rinuncia al ruolo di capocommessa mentre Maria è costretta a cambiare casa. Il licenziamento di Giuseppe complica la situazione tra Agnese e Armando. A Milano rientrano Cosimo e Gabriella. Riappare pure Anna, cugina e testimone di nozze della nuova signora Bergamini. Nella soap di Rai Uno non mancano le new entry: al grande magazzino arriva la misteriosa Gloria Moreau, disposta a tutto per ottenere il ruolo di capo commessa. Che fine ha fatto Laura? L’attrice Arianna Montefiori ha di recente combattuto contro il Covid e non è ancora rientrata in pianta stabile sul set.

Lunedì 22 febbraio

Cosimo e Gabriella tornano dal loro viaggio di nozze. Dora non si sente a suo agio nel ruolo di capocommessa. Vittorio inizia a cercare qualcuno di più adatto. Maria è in cerca di una nuova casa: se non la troverà dovrà tornare in Sicilia. Federico vuole dire la verità a Marta ma Adelaide lo ferma.

Martedì 23 febbraio

Dora cede l’incarico di capocommessa a Irene. Umberto vuole dire a Marta la verità su Federico. Giuseppe vuole far sposare Maria e Rocco e trova un modo per aiutare la ragazza. Agnese prova invece a coinvolgere don Saverio. A Milano torna Anna, la cugina di Gabriella. Quest’ultima invita le Veneri nella sua nuova casa.

Mercoledì 24 febbraio

Marta chiede spiegazioni a Vittorio sullo strano atteggiamento che ha notato in Federico. Maria si trasferisce nella casa delle ragazze, con grande felicità di Rocco. Il Mantovano torna alla carica con Marcello e Ludovica. Pietro capisce che Stefania ha una cotta per Federico. Beatrice e Vittorio iniziano le selezioni per la nuova capocommessa. Umberto confessa tutto a Marta. La ragazza reagisce male.

Giovedì 25 febbraio

Rocco aiuta lo zio Giuseppe a trovare un altro lavoro. Ispirata dalla moda londinese, Gabriella si mette al lavoro sulla nuova collezione. Marta non riesce a perdonare Umberto e Adelaide per la menzogna su Federico. La ragazza decide di fuggire a Parigi, dal fratello Riccardo. Al Paradiso delle Signore arriva una donna misteriosa, Gloria Moreau.

Venerdì 26 febbraio

Giuseppe trova occupazione nel magazzino del Paradiso delle Signore e inizia ad avere dei sospetti su Agnese e Armando. Il nuovo abito di Gabriella desta scandalo. La misteriosa Gloria Moreau fa un colloquio con Vittorio per il ruolo di capocommessa.