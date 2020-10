Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2020

Aria nuova a Il Paradiso delle Signore. Dopo la cognata Beatrice e la nipote Serena Vittorio Conti deve vedersela pure con Pietro, il primogenito del defunto Edoardo. Il ragazzo non ha preso bene la scomparsa del padre e non sa cosa fare della sua vita, per questo scappa dall’accademia militare. Intanto inizia il periodo di prova di Stefania Colombo al grande magazzino milanese ma la nuova Venere deve fare i conti con alcuni imprevisti. Futuro roseo, invece, per la carriera di Gabriella: la signorina Rossi riceve un’allettante proposta di lavoro. Incerto il futuro di Roberta: resterà a Milano o andrà a Bologna?

Lunedì 2 novembre

Primo giorno di prova per Stefania al Paradiso delle Signore. Irene prende a cuore la nuova collega e promette di aiutarla a conquistare Federico. Stefania ha una cotta per l’erede Cattaneo fin da bambina. Silvia si reca da Umberto Guarnieri per ribadire che deve stare alla larga da suo figlio. Vittorio e Beatrice sono alla ricerca di Pietro Conti.

Martedì 3 novembre

Gabriella e Roberta si confrontano sulle scelte complicate che hanno di fronte. Al Paradiso viene organizzato il defilé privato per Fiorenza Gramini con gli abiti della signorina Rossi. Pietro viene trovato ma rischia di essere espulso dall’Accademia Militare. Vittorio vorrebbe fare di più per il nipote ma Beatrice pone delle condizioni. Don Saverio e Armando sono di nuovo in guerra: entrambi vorrebbero che Rocco partecipasse a una gara ciclistica per conto delle rispettive squadre.

Mercoledì 4 novembre

Vittorio porta il nipote al Paradiso delle Signore per fargli conoscere il suo mondo. Agnese vorrebbe che Rocco partecipasse alla gara ciclistica con la squadra di Don Saverio anziché con quella di Armando e, vedendolo indeciso, affida una missione speciale a Maria. Roberta è ancora incerta sul suo futuro nonostante l’appoggio di Marcello. Gabriella riceve un’allettante proposta di lavoro. Vittorio ha una nuova discussione con la cognata.

Giovedì 5 novembre

Rocco sceglie di gareggiare con Armando ma si infortuna durante l’allenamento con la bicicletta. Gabriella chiede a Vittorio il permesso di disegnare abiti in esclusiva per la Gramini. Stefania fa la sua prima importante vendita e ha molte probabilità di essere assunta ma una cliente torna al Paradiso dicendo di essere stata derubata.

Venerdì 6 novembre

Luciano si accorge di un ammanco in cassa e si consulta subito con Clelia e Vittorio. Maria cerca di aprire il suo cuore a Rocco ma sopraggiunge Irene e rovina l’atmosfera. Agnese non riesce a lasciarsi andare con Armando. Stefania parla dei suoi sospetti a Vittorio.