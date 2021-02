Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021

Al Paradiso delle Signore torna finalmente Marta Guarnieri. La signora Conti finisce in anticipo il suo periodo di lavoro a New York. La fotografa trova una realtà assai diversa e conosce i parenti di Vittorio, Beatrice e Pietro. Se con quest’ultimo instaura subito un certo feeling con la cognata ha maggiori difficoltà. Intanto nella soap opera di Rai Uno si sta per delineare un nuovo triangolo amoroso, quello che coinvolge Federico, Ludovica e Marcello. Salvatore torna ad avere problemi con il padre mentre Gabriella fa la sua scelta definitiva. Scopri di più su Gossipetv!

Lunedì 15 febbraio

L’appuntamento di Stefania e Pietro non è andato nel migliore dei modi. Gabriella e Cosimo si sono sposati e Salvatore decide di non guardare più al passato. Don Saverio chiede a Silvia di organizzare la festa per la fine del Carnevale allo scopo di raccogliere fondi per la parrocchia. Beatrice è pronta a lasciare casa di Vittorio ma Pietro non vuole. Marta torna dall’America in anticipo.

Martedì 16 febbraio

Marta conosce Pietro Conti e tra i due nasce subito un certo feeling. Adelaide e Umberto decidono di non rivelare a Marta la verità su Federico. Quest’ultimo continua a frequentare Ludovica. Al Paradiso delle Signore c’è grande fermento per la recita di Carnevale, coordinata da Silvia. Beatrice vuole lasciare la casa di Vittorio. Silvia nota il rapporto che si è instaurato tra Federico e Ludovica e ne parla con Adelaide.

Mercoledì 17 febbraio

Beatrice è a disagio per la convivenza forzata con Marta. A casa Amato c’è un clima più sereno da quando Giuseppe lavora come portiere di notte e non riesce dunque più a trascorrere molto tempo con Agnese. Federico cerca di fare colpo su Ludovica ma lei continua a punzecchiarsi con Marcello. Beatrice esprime il suo disagio a Vittorio mentre Marta scopre qualcosa sul passato dei cognati.

Giovedì 18 febbraio

Marta chiede a Vittorio maggiori dettagli sul suo rapporto con Beatrice. Giuseppe Amato si licenzia dopo una lite con il datore di lavoro. Adelaide offre a Ludovica una seconda chance, chiedendo alla ragazza di fare le veci della Gramini. Al Paradiso delle Signore Dora va nel pallone per un ordine sbagliato. Beatrice risolve la situazione e Marta le offre il ruolo di ragioniere del grande magazzino.

Venerdì 19 febbraio

Ludovica pensa di aver allontanato definitivamente il Mantovano ma non è così. Silvia lascia momentaneamente Milano per andare a Parigi da Nicoletta e Margherita. Beatrice e Pietro lasciano casa di Vittorio mentre Marta riceve una telefonata che nasconde un segreto.