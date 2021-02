Il Paradiso delle Signore: ecco che giorno torna Marta dall’America

Tanti addii ma anche un ritorno a Il Paradiso delle Signore. Dopo mesi di assenza sta per tornare a Milano Marta Guarnieri in Conti. L’ereditiera rientra dall’America proprio in un momento difficile per il marito Vittorio, più vicino che mai alla cognata Beatrice, con la quale condivide il suo appartamento insieme al nipote Vittorio. Il ritorno di Marta è previsto nella puntata in onda su Rai Uno lunedì 15 febbraio, come sempre al consueto orario delle 15.55.

Il ritorno di Marta a Il Paradiso delle Signore avviene in maniera inaspettata. La figlia di Vittorio Guarnieri torna infatti prima del previsto sorprendendo davvero tutti. Marta fa subito la conoscenza dei parenti del marito che non ha mai avuto modo di conoscere. Con Pietro nasce subito una grande intesa e complicità. Umberto e Adelaide, invece, stabiliscono di non dire nulla a Marta sulla paternità di Federico.

Un segreto che per il momento sembra intenzionato a mantenere pure Vittorio, ben conscio del legame che c’è tra Marta e Federico. I due hanno sempre avuto un buon rapporto e sapere la verità potrebbe allontanare Marta dalla sua famiglia. Intanto anche Beatrice fa la conoscenza di Marta ma non sembra instaurare un buon feeling con la cognata, al contrario del figlio Pietro.

Beatrice è preoccupata per la convivenza forzata e non esita a confidarlo a Vittorio, con il quale ha ritrovato una certa intimità. Nel frattempo Marta scopre qualcosa del passato di Vittorio e Beatrice. Un passato del tutto sconosciuto a Marta e che la turba non poco. Ma nonostante i trascorsi tra il marito e la cognata Marta resta piacevolmente sorpresa dal modo di lavorare di Beatrice.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Marta chiede a Beatrice di prendere il posto di Luciano Cattaneo, fuggito da Milano per proteggere Clelia e il bambino che aspettano. Un ruolo, quello del ragioniere del grande magazzino, che sicuramente inorgoglisce Beatrice, che non si reputa però all’altezza di tale compito.

Beatrice è onorata dalla proposta di Marta e in attesa di dare una risposta definitiva prende la decisione di lasciare la casa di Vittorio, dove è decisamente di troppo insieme al figlio Pietro. Ma Beatrice e Vittorio non sanno che anche Marta nasconde un segreto legato al suo breve soggiorno a New York…

Perché Gloria Radulescu aveva lasciato Il Paradiso delle Signore

Dopo tre anni di lavoro no stop a Il Paradiso delle Signore Gloria Radulescu aveva deciso di concedersi una pausa per concentrarsi sulla sua vita privata. Da quasi un anno ha ritrovato l’amore: oggi è felicemente fidanzata con Daniele Di Benedetti, formatore e ricercatore di felicità che vive a Malta. L’attrice ha trascorso gli ultimi mesi fuori dall’Italia: un periodo lontana dallo stress, dagli impegni quotidiani di lavoro e dedito solo al benessere fisico e psicologico.