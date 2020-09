Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2020

Il Paradiso delle Signore è ufficialmente tornato in onda! Dopo il brusco stop dovuto all’emergenza Coronavirus dal 7 settembre la soap di Rai Uno è tornata a far compagnia a tanti telespettatori italiani. E con risultati grandiosi: più di 2 milioni e mezzo di persone seguono le avventure di Marta, Vittorio e company con il 16% di share. Numeri importanti che fanno della serie, solo lo scorso anno a rischio chiusura, una scommessa vinta. Nella prossima settimana tanti colpi di scena coinvolgono i nostri amati personaggi. Clelia e Luciano entrano di fatto in crisi mentre una grossa novità scombussola l’equilibrio tra Vittorio e Marta. Continuano poi i triangoli amorosi tra Salvatore-Gabriella-Cosimo e Marcello-Roberta-Federico. Leggi tutte le anticipazioni su Gossipetv.

Lunedì 14 settembre

Marta e Vittorio sono molto felici per la presenza della piccola Anna. in attesa del ritrovamento della madre, di cui ancora non si ha nessuna traccia, Don Saverio decide di affidare alla coppia la custodia della bambina. Al grande magazzino torna la ricamatrice Maria: è stata chiamata per dare una mano con l’abito da sposa di Ludovica Brancia di Montalto. Tra Clelia e Luciano cresce la tensione. Il ragioniere decide di andare a Bari da Nicoletta, in crisi con il marito Cesare.

Martedì 15 settembre

Federico tenta un riavvicinamento con Roberta ma lei lo tiene ancora sulla corda. Nel frattempo Marcello annuncia a Federico che non vuole perdere Roberta e farà di tutto per conquistarla. Marta e Vittorio accettano di fare da testimoni a Ludovica e Riccardo. Umberto indaga sulla scomparsa di Adelaide e scopre che la cognata ha trasferito tutti i suoi beni sul conto del marito Ravasi.

Mercoledì 16 settembre

Cosimo non demorde con Gabriella ma la stilista lo tiene a distanza. La ragazza nutre ancora la speranza che Salvatore si faccia avanti per cercare di recuperare il loro rapporto. Ma Salvatore, dopo aver assistito alla dichiarazione di Cosimo a Gabriella, si fa consolare da Laura. Maria e Rocco cercano di conoscersi meglio.

Giovedì 17 settembre

Vittorio e Marta valutano l’idea di adottare la piccola Anna. Federico fa una bella sorpresa a Roberta per cercare di riconquistarla mentre lei cerca di supportare Marcello, in pena per Angela. Quest’ultima, grazie all’aiuto di Riccardo, riesce a incontrare i genitori adottivi del figlio Matteo.

Venerdì 18 settembre

Umberto e Riccardo scoprono che Ravasi è già sposato con una donna americana. Adelaide continua a non dare segni di vita. Roberta decide di chiarire la sua situazione sentimentale e allontana definitivamente Marcello. Angela dà un consiglio agli Aliprandi per curare Matteo e la coppia le è così riconoscente da accettare di portarla con loro in Australia, per accudire il piccolo.