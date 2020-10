Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 10 al 16 ottobre 2020

Lunedì 12 ottobre 2020 parte ufficialmente la quinta stagione de Il Paradiso delle Signore (la terza daily). Gli episodi andati in onda dal 7 settembre al 9 ottobre erano gli ultimi della quarta stagione, bruscamente interrotta a causa del Coronavirus la scorsa primavera. Nella soap ci sarà un salto temporale di ben quattro mesi. Nella nuova stagione tante novità, a partire dal fidanzamento tra Cosimo e Gabriella. Verrà poi approfondita la love story tra Roberta e Marcello mentre Federico si avvicinerà sempre di più a casa Guarnieri. Luciano è pronto a vivere alla luce del sole il suo amore per Clelia, incurante delle malelingue. Vittorio dovrà fare i conti con una persona che arriva dal passato mentre Marta farà la spola tra Milano e New York. Fuori dalla storia, per ora, Riccardo e Nicoletta mentre al Paradiso è in arrivo una nuova Venere. Dopo una fuga iniziale, ritornerà pure Ludovica, pronta a redimersi dopo le nozze saltate con Guarnieri. Scopri cosa succede a Il Paradiso delle Signore nella settimana dal 12 al 16 ottobre 2020!

Lunedì 12 ottobre

Luciano è in ansia per l’arrivo della nuova collezione, che Vittorio dovrà trovare al Paradiso delle Signore al suo rientro da New York, dove sta trascorrendo le ultime ore della sua luna di miele con Marta. Gabriella è agitata per la sua festa di fidanzamento con Cosimo. Adelaide è preoccupata in vista delle elezioni per il rinnovo della presidentessa del Circolo. Umberto convince la cognata a farsi scrivere da Federico il discorso per la sua rielezione. Agnese rientra a Milano dopo un viaggio in Sicilia e rinnova il proprio amore ad Armando.

Martedì 13 ottobre

A Milano arrivano i genitori di Gabriella in vista della festa di fidanzamento con Cosimo. Adelaide cerca di tenere alta la sua reputazione di presidentessa ma la sua nuova rivale sembra essere molto agguerrita e le dà filo da torcere. Luciano prende una decisione molto importante sul suo futuro con Clelia e la comunica a Silvia. Marta fa ritorno al Paradiso con Vittorio e parla di New York con grande entusiasmo.

Mercoledì 14 ottobre

Vittorio inizia a capire che forse il futuro di Marta potrebbe essere a New York e non vorrebbe tarparle le ali. Dopo averlo annunciato a Silvia, Luciano comunica la sua decisione di andare via di casa anche a Federico. Quest’ultimo è impegnato con il discorso per Adelaide e la ricerca di una nuova testimonial per il Paradiso delle Signore. I genitori di Gabriella conoscono la famiglia Bergamini: l’incontro finisce male.

Giovedì 15 ottobre

Laura è rimasta senza casa e chiede a Roberta e Gabriella di poter essere la loro nuova coinquilina. Dopo le incomprensioni tra i rispettivi genitori, la festa di fidanzamento tra Gabriella e Cosimo è a rischio. Marcello organizza una serata romantica a Roberta ma il suo impeto passionale rovina tutto. Dopo uno scontro con la rivale Fiorenze, Adelaide accetta la proposta di Marta, Vittorio e Federico: fare da testimonial per il Paradiso delle Signore.

Venerdì 16 ottobre

Roberta racconta a Gabriella l’epilogo inatteso della serata romantica con Marcello e la Rossi confida all’amica le difficoltà che sta attraversando con Cosimo. Umberto si riprende la banca Guarnieri. Al grande magazzino c’è fermento per il servizio fotografico che vedere protagonista la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Grazie all’aiuto di Vittorio, Gabriella e Cosimo riescono a risolvere i loro problemi. Marta viene presa alla famosa agenzia di comunicazione di New York e deve decidere se partire o meno.