Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2020

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 24 febbraio a venerdì 28 febbraio 2020

Settimana di svolta a Il Paradiso delle Signore. Finalmente scopriamo, grazie al viaggio di Salvatore in Germania, che fine ha fatto il signor Giuseppe, il marito di Agnese. Avvenimento che porta in città due personaggi molto amati: Antonio, l’altro figlio della sarta del Paradiso delle Signore, e la sua dolce metà Elena. Antonio non vede di buon occhio il legame che si è instaurato tra la madre e il magazziniere Armando. Ma nelle prossime puntate continua pure il dramma di Luciano Cattaneo, che ha scoperto che Federico non è suo figlio bensì di Umberto Guarnieri. Quest’ultimo, invece, sta per perdere tutto ma viene salvato in extremis dalla cognata Adelaide. Leggi le anticipazioni giorno per giorno su Gossipetv!

Lunedì 24 febbraio

Antonio ed Elena tornano da Torino per aiutare Salvatore a dire la triste verità ad Agnese, che non si aspetta assolutamente un colpo così duro su suo marito Giuseppe. Umberto comunica ai figli che la Banca Guarnieri sta chiudendo e che presto sarà costretto a vendere la villa di famiglia.

Martedì 25 febbraio

Antonio non vede di buon occhio il rapporto tra sua madre Agnese e Armando e lo fa presente allo stesso magazziniere. Angela si riavvicina a Riccardo e cerca di aiutare il ragazzo a superare il difficile momento che sta attraversando. Irene coinvolge Rocco in un piano per far ingelosire Marina.

Mercoledì 26 febbraio

Il piano di Rocco e Irene per far ingelosire Marina sembra funzionare. Armando, dopo l’incontro con Antonio, preferisce allontanarsi da Agnese e lei non ne capisce il motivo. Riccardo è sempre più colpito da Angela, ma lei sa che è un amore impossibile e non riesce a lasciarsi andare.

Giovedì 27 febbraio

In un momento di debolezza Agnese si mostra disponibile verso Armando, ma lui si dimostra un vero signore. Riccardo ha un’idea per salvare villa Guarnieri. Luciano incontra Clelia ed Ennio ed è imbarazzato ma cerca di non intromettersi nella vita privata della capo commessa.

Venerdì 28 febbraio

Antonio si ricrede su Armando e gli porge le sue scuse, invitandolo a prendersi cura di sua madre. Adelaide ha acquistato villa Guarnieri e vi fa il suo rientro da vera regina anche se la tensione con Umberto è ancora forte. Riccardo invita Angela ad uscire mentre Clelia scopre la verità sulla paternità di Federico.