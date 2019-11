Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2019

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre 2019

Settimana decisiva a Il Paradiso delle Signore tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo. I due sono diventati amanti e tentano la fuga per ricostruirsi una vita altrove. Ma il piano non va come previsto e Riccardo e Nicoletta sono costretti a separarsi. L’attrice Federica Giradello non è più presente sul set da qualche settimana per via di alcuni impegni teatrali precedenti al ritorno in tv della soap opera. Al momento non è chiaro quando e se la 25enne tornerà a far parte del cast ma una cosa è certa: Nicoletta sta per lasciare Milano insieme al marito Cesare e alla figlia neonata Margherita. Con grande dispiacere di Riccardo che, col cuore spezzato, resta a Milano con la sua famiglia. Leggi le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore su Gossipetv!

Lunedì 11 novembre

Nicoletta finge con tutti di aver accettato la decisione di partire con Cesare mentre Riccardo prepara la fuga. Silvia comincia a preparare i bauli in vista del trasferimento a Bari della figlia. In caffetteria Anita annuncia a Salvatore che per motivi familiari dovrà assentarsi dal lavoro per un po’ di tempo e Marcello si propone come nuovo cameriere.

Martedì 12 novembre

Agnese vuole proporre Maria Puglisi, la nipote di Rosalia, come nuova Venere al Paradiso delle Signore e come possibile fidanzata di Rocco. Marta ha un lieve malore: Vittorio si domanda se sia incinta. Marcello e Roberta sono sempre più vicini.

Mercoledì 13 novembre

Marta consulta il ginecologo e in seguito riceve una visita dal fratello, che le consegna un album di fotografie di quando erano bambini. Riccardo non rivela alla sorella che sta per lasciare l’Italia insieme a Nicoletta. Umberto decide, d’accordo con Adelaide, di sedurre Flavia per ottenere l’amministrazione delle Brancia.

Giovedì 14 novembre

Rocco conosce Maria durante la cena organizzata dalla zia Agnese. Adelaide comincia ad avere dei sospetti sulla fuga di Riccardo: riceve infatti una telefonata dal suo direttore di banca che la informa di uno spostamento di fondi effettuato dal nipote e destinato a un conto statunitense. Riccardo intanto rivela tutto all’amico Cosimo.

Venerdì 15 novembre

Maria va a trovare Rocco ma il giovane sembra più interessato ad un’altra Venere del Paradiso: Marina. Tutto è pronto per la fuga di Riccardo e Nicoletta ma Cesare fa una mossa inaspettata e i piani dei due amanti vengono compromessi.