Di Più Tv ha svelato in anteprima il futuro di Salvatore, Anna e Quinto a Il Paradiso delle Signore. Nessun triangolo amoroso da prolungare per mesi e mesi come accade nelle migliori fiction e serie tv: tra poche puntate la Imbriani e il suo primo marito usciranno definitivamente di scena. È stata l’attrice Giulia Vecchio a fornire le clamorose anticipazioni.

Inizialmente Anna, dopo aver liberato Quinto in Venezuela, pensa di restare tra le braccia di Salvatore, che ha sposato in seconde nozze ignara della disavventura dell’ex magazziniere del Paradiso delle Signore. Quinto accetta la scelta della Imbriani ma invece di andare a Genova, come d’accordi, chiede alla donna di fargli rivedere la figlia.

Salvatore convince Anna a permettere a Quinto di vedere la bambina almeno da lontano. Quinto incontra così Anna per ringraziarla e salutarla per sempre. Un confronto struggente, entrambi si commuovono, c’è un ultimo abbraccio. Salvatore assiste alla scena da lontano.

Anna e Quinto tornano insieme

Con estremo dolore il barista capisce che Anna non lo amerà mai come ama Quinto e glielo dice chiaramente. Anna prova a fargli cambiare idea ma Amato è irremovibile. Giulia Vecchio ha così dato degli spoiler interessanti:

“Salvatore è irremovibile, le fa notare che Quinto non è più il passato, è un presente troppo ingombrante. Poco dopo arriva Quinto, e Salvatore dice a lui e Anna: “Voi vi amate, sarete felici. Io faccio un passo indietro”. Poi mette la mano di lei in quella di lui, e così Anna e Quinto escono di scena e lasciano insieme Il Paradiso delle Signore”

Giulia Vecchio, che ha partecipato alle prime due stagioni serali de Il Paradiso delle Signore per poi tornare lo scorso anno nella versione daily, ha spiegato che è stata lei a voler lasciare la serie:

“Mi hanno proposto altre due fiction e non era possibile fare tutto contemporaneamente. Il Paradiso è stata la mia prima esperienza in tv, mi ha insegnato l’importanza di fare gruppo con tutti, attori e non, per fare il miglior lavoro possibile e per respirare un bel clima sul set”

Ritorno momentaneo, dunque, per Cristiano Caccamo, che dopo aver partecipato al Paradiso delle Signore nelle prime due stagioni non ha fatto più ritorno sul set fino a questa resurrezione improvvisa. Resta invece una certezza della soap Salvatore Amato, alias Emanuel Caserio, presente dalla terza stagione.

Ancora una volta il barista dovrà fare i conti con una rottura sentimentale dolorosa: dopo Gabriella Rossi, che l’ha lasciato per sposare il più ricco e affascinante Cosimo Bergamini, deve fare ora i conti con l’addio ad Anna e alla piccola Irene.

Quando vedremo in tv l’addio di Anna e Quinto a Il Paradiso delle Signore? Nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 4 novembre. Una puntata assolutamente da non perdere…