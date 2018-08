Il Paradiso delle Signore 3, Alessandro Tersigni: “Il prodotto di successo è finito”

Ciao a tutti! Leggendo i vari commenti social penso che il lavoro che stiamo facendo sia qualcosa di nuovo, mai fatto in Italia: la Rai, come #vittorioconti, è all’avanguardia su un prodotto che è stato sì un successo, ma che, per vari motivi, è finito. Quella fine si è trasformata in qualcosa di diverso, di speciale, di magico. L’ora di messa in onda è opinabile, lo so, ma la lunghezza delle puntate ha reso quasi obbligata la scelta. Andremo in onda dal lunedì al venerdì per #centoottantagiorni. Stiamo creando una favola che, speriamo, non avrà fine… che è un po’ il sogno di chi ci ha seguito, ci segue, e seguirà. Ci vediamo a settembre!#francoobertoph #ilparadisodellesignore #movies #actor #anni50 #raiplay #raicom #raifiction #raiuno

