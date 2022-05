By

A breve inizieranno le riprese della settima stagione – che andrà in onda a settembre – ma il futuro della serie è più incerto che mai

Tremano i fan de Il Paradiso delle Signore. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv la serie tv del pomeriggio di Rai Uno potrebbe presto chiudere i battenti. La settima stagione – le riprese inizieranno a fine maggio e le nuove puntate andranno in onda a settembre – potrebbe essere l’ultima. Vittorio Conti, Salvatore Amato e compagni potrebbero così sparire dal palinsesto televisivo nel 2023.

Una fonte anonima ha spifferato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“La risposta del pubblico a Sei sorelle deciderà le sorti de Il Paradiso delle Signore”

Sei sorelle è una serie spagnola che andrà in onda su Rai Uno, allo stesso orario de Il Paradiso delle Signore, a partire da lunedì 30 maggio, dopo la fine delle repliche della fiction che ha lanciato la carriera da attrice di Giusy Buscemi. Se l’esperimento estivo avrà successo, con ascolti simili a quelli del prodotto italiano, la rete potrebbe dire per sempre addio al grande magazzino.

La produzione de Il Paradiso delle Signore ha i suoi costi mentre un prodotto acquistato all’estero può indubbiamente comportare un grosso risparmio. In più pare che la Rai si sia aggiudicata i diritti di altre due serie spagnole: Todos mienten e La fortuna. Una scelta che far pensare che, come fa Mediaset da anni, la tv di stato abbia voglia di fare “shopping” altrove anziché darsi da fare con titoli e storie originali.

Tra l’altro non è la prima volta che Il Paradiso delle Signore rischia di chiudere. Già qualche anno fa la soap opera doveva terminare dopo la terza stagione, la prima daily. Tutto sembrava certo ma alla fine la rete ha fatto un passo indietro e ha deciso di andare avanti. Una scommessa che si è rivelata vincente visto che oggi la serie fa ottimi ascolti. Ogni giorno conquista oltre due milioni di telespettatori registrando il 20% di share.

La trama di Sei Sorelle

Sei Sorelle è ambientata a Madrid nel periodo compreso tra il 1913 e il 1917. Racconta le vicende di sei sorelle: Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa. Le ragazze devono fare i conti con l’improvvisa morte del padre e si trovano così a gestire la fabbrica tessile di famiglia.

Tra intrighi amorosi, bugie, passione e lacrime, le vicende delle sei sorelle si intrecciano a quelle dei dipendenti della fabbrica e delle loro famiglie. Nel cast un attore molto amato dal pubblico italiano: Alex Gadea, l’indimenticabile Tristan de Il Segreto.