Il Paradiso delle Signore 8 si farà: ecco tutto quello che si sa

Il Paradiso delle Signore continuerà ad andare in onda su Rai Uno con le nuove puntate: l’ottava stagione si farà! Una gran bella notizia per chi segue con passione la soap opera, di cui la settima stagione avrà il suo finale a maggio. Dopo di che, come riporta TvBlog, verrà fatto spazio in estate alla soap opera spagnola Sei Sorelle. A settembre arriveranno, dunque, nuovi episodi della tanto amata soap italiana.

L’ultima puntata della settima stagione andrà in onda venerdì 5 maggio 2023 e da quel giorno inizierà il conto alla rovescia per l’inizio dell’ottavo capitolo. Infatti, dal lunedì al venerdì a settembre Il Paradiso delle Signore 8 tornerà a fare compagnia al pubblico di Rai Uno ogni pomeriggio. La settima stagione rappresenterà la prima produzione di questa stagione televisiva a chiudere. Nella settimana successiva, inizierà ad andare in onda Sei Sorelle. Si tratta della soap spagnola accolta dal pubblico di Rai Uno nell’estate del 2022 con ben 64 episodi.

Arriva così la conferma del ritorno de Il Paradiso delle Signore nella stagione 2023-2024 con l’ottava stagione. Questa non dovrebbe essere caratterizzata da bruschi stop. Ciò è accaduto invece nell’attuale stagione televisiva, quando a fine 2022 gli episodi della settima stagione non sono andati in onda per diversi giorni in occasione dei Mondiali di Calcio.

La notizia sull’ottava stagione fa felici i milioni di telespettatori che negli anni la soap opera prodotta da Aurora Tv e Rai Fiction ha conquistato. Ma quale sarà il cast de Il Paradiso delle Signore 8? Dovrebbero essere confermati gli stessi attori della settima stagione. Sarà presente anche Alessandro Tersigni, il quale negli ultimi tempi è stato un po’ assente nella soap per via degli impegni derivanti dalle riprese di Cuori 2.

Stessa situazione potrebbe riguardare anche altri attori presenti nel cast, che potranno dunque dedicarsi ad altri progetti restando comunque attivi nella trama della soap opera italiana. Proprio di recente il produttore de Il Paradiso delle Signore ha ammesso che non è facile entrare a far parte del team, dove gli attori sono costretti a mantenere dei ritmi molto intensi.

Ora non resta che attendere le future anticipazioni sull’ottavo capitolo che andrà in onda durante la prossima stagione televisiva 2023-2024.