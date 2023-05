Il Paradiso delle Signore 7 ha concluso il suo viaggio con l’ultima puntata della stagione andata in onda venerdì 5 maggio. Gli spettatori della soap opera pomeridiana di Rai Uno possono dormire sonni tranquilli, visto che non ci sono dubbi sul fatto che verrà messa in cantiere a breve la stagione numero 8.

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 8

Aurora TV, di recente, ha riferito che a breve inizieranno i lavori per confezionare i nuovi episodi del Il Paradiso delle Signore, che tornerà in onda con le puntate della stagione 8 a partire dalla fine dell’estate e fino a maggio 2024. Con ogni probabilità aprirà i battenti lunedì 11 settembre 2023, piazzandosi su Rai Uno al solito orario, cioè dalle 16.05 in poi. Intanto la fiction verrà sostituita da un altro prodotto seriale, vale a dire la soap opera spagnola Sei Sorelle in partenza lunedì 8 maggio (già nel 2022 Sei Sorelle aveva preso il posto de “Il Paradiso delle signore” con le sue prime 64 puntate).

Il cast del Paradiso delle Signore 8: chi ci sarà

Avuta la certezza che la stagione otto ci sarà, non resta che andare a capire quali sono i personaggi del cast che torneranno a cucire le trame della soap. Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma diverse indiscrezioni risultano utili per fare il punto della situazione. Questo lo scenario:

Vanessa Gravina, che quale ha dovuto lasciare il set per per via degli impegni a teatro, ha spiegato che il personaggio della c ontessa Adelaide sarà presente nella prossima stagione.

che quale ha dovuto lasciare il set per per via degli impegni a teatro, ha spiegato che il personaggio della c sarà presente nella prossima stagione. Emanuel Caserio : l’attore, che interpreta Salvatore, quest’estate dovrebbe essere impegnato sul set della prossima serie Netflix diretta da Pappi Corsicato. Il rischio è che le riprese si sovrappongano a quelle del Paradiso delle Signore, visto che dovrebbero protrarsi fino a fine estate- Si può quindi ipotizzare che Caserio vestirà di nuovo i panni del barman, ma non da subito.

: l’attore, che interpreta Salvatore, quest’estate dovrebbe essere impegnato sul set della prossima serie Netflix diretta da Pappi Corsicato. Il rischio è che le riprese si sovrappongano a quelle del Paradiso delle Signore, visto che dovrebbero protrarsi fino a fine estate- Si può quindi ipotizzare che Caserio vestirà di nuovo i panni del barman, ma non da subito. Alessandro Tersigni, alias Vittorio, che già ha dovuto ridurre il suo impegno nella fiction, dovrebbe quasi certamente ritornare.

Riassumendo, questo dovrebbe essere il cast principale de Il Paradiso delle Signore 8 (si resta comunque in attesa di notizie ufficiali e di eventuali modifiche relative ad entrate e uscite):

Alessandro Tersigni (Vittorio)

Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri)

Chiara Russo (Maria Puglisi)

Pietro Genuardi (Armando Ferraris)

Giulia Arena (Ludovica Brancia)

Moisé Curia (Marco di Sant’Erasmo)

Massimo Poggio (Ezio Colombo)

Valentina Bartolo (Veronica Zanatta)

Fabio Fulco (Torrebruna)

Greta Oldoni (Fiorenza)

Filippo Scarafia (Roberto Landi)

Francesca Del Fa (Irene Cipriani)

Gaia Bavaro (Gemma)

Gabriele Anagni (Alfredo)

Elisa Camarrone (Clara Boscolo)

Clara Danese (Elvira Gallo)

Chiara Baschetti (Matilde Frigerio)

Flavio Parenti (Tancredi di Sant’Erasmo)

Valentina Tomada (Palma Rizzo)

Christian Roberto (Francesco Rizzo)

Il finale del Paradiso delle Signore 7: anticipazioni, scenari e colpi di scena

Colpi di scena, svelamenti e nuovi ipotetici scenari in vista della stagione 8 della soap. Questa la fotografia del finale della stagione numero 7:

Marco dichiara il suo amore a Gemma

Ezio spiega a Veronica che non riesce più a fingere e che ha il desiderio di passare il suo futuro con Gloria

Marcello, di ritorno da Ginevra, porta con sé un segreto che coinvolge Adelaide

Ludovica sposa Ferdinando

Tancredi geloso per il feeling tra Matilde e Vittorio

Vittorio deve fare i conti con cruciali decisioni da prendere circa il futuro del Paradiso ora che la concorrenza della Galleria Moda Milano si fa sentire

Ipotizzando ciò che si dipanerà nella stagione 8, si può pensare che non dovrebbe esserci un lieto fine per la vita sentimentale di Vittorio, di Salvatore e di Marcello. Pure la storia di Armando, che attende di ricongiungersi con Agnese, dovrebbe essere segnata nuovamente da avversità e ostacoli. Lo stesso vale per il futuro di Gemma che dovrà far nascere il figlio di Marco senza che lui sappia di essere il padre.

Gli ascolti del Paradiso delle Signore

Per quel che riguarda le riconferme dei programmi televisivi, è tutto molto semplice: se una trasmissione macina ascolti è scontata la messa in cantiere di una nuova stagione, altrimenti si procede in direzione opposta, vale a dire alla cancellazione. Il Paradiso delle Signore può dormire sonni tranquilli da questo punto di vista: anche nel 2022/2023 ha ottenuto dati ottimi, veleggiando spesso sopra il 20% di share e non di rado sfondando i 2 milioni di spettatori.