Il Paradiso delle Signore 6, Alessandro Tersigni ci sarà? La sua decisione

Molto probabilmente la soap sarà riconfermata per una nuova stagione da Rai Uno: Vittorio Conti resterà protagonista o andrà via?

Nella stagione in corso de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto l’ingresso di tanti nuovi attori ma anche molti addii. Tra gli abbandoni che hanno maggiormente fatto soffrire il pubblico non possiamo non menzionare quelli di Luciano e Clelia, alias Giorgio Lupano e Enrica Pintore.

Dato il successo ottenuto nell’ultimo periodo sembra chiaro che la Rai rinnoverà la soap per una sesta stagione – la quarta daily – anche se al momento non c’è ancora certezza. Alessandro Tersigni, presente fin dalla prima puntata con il suo Vittorio Conti, ha parlato della questione in un’intervista rilasciata al settimanale Intimità.

“Al momento non si sa ancora se ci sarà una prossima stagione, anche se ci sono tutti i presupposti per avviarla. Nel caso sono disposto a continuare. Ho visto nascere questo prodotto e questo personaggio e ormai li amo profondamente entrambi. Oltre al fatto che, anche se sembra retorico, adoro tutto l’ambiente. Ormai è una grande famiglia”

Alessandro Tersigni ha aggiunto:

“Non sono di quelli che temono di restare ingabbiati in un ruolo. Al contrario, mi piace far parte di progetti lunghi in cui si ha la possibilità di veder crescere il proprio lavoro. Quindi non solo proseguire con questa, ma ne farei anche un’altra se mi venisse proposta”

Dunque Alessandro Tersigni è disposto ad indossare i panni di Vittorio Conti ancora a lungo, per la gioia dei fan. Resta incerto invece il futuro di Gloria Radulescu, che da tre anni interpreta Marta Guarnieri in Conti. L’attrice italo-rumena ha scelto per questioni private di presenziare all’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore a singhiozzi e potrebbe sparire del tutto nelle prossime puntate.

Tornando ad Alessandro Tersigni, l’interprete lanciato dal Grande Fratello ha raccontato di aver legato con tutti gli attori del Paradiso delle Signore. In particolar modo con la già citata Gloria Radulescu e Giorgio Lupano. Con il ragionier Cattaneo è nata una vera e propria amicizia tanto che Tersigni e il collega si incontrano spesso fuori dal set.

Alessandro Tersigni si è detto molto soddisfatto della sua vita privata e professionale. Ha sposato la donna della sua vita, la ballerina Maria Stefania Di Renzo, è diventato papà del piccolo Filippo ed è riuscito a diventare un attore affermato dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 nel 2007.

“Spero solo di avere la possibilità di continuare su questa strada. E magari anche, chissà, di allargare la famiglia”

Prima di approdare a Il Paradiso delle Signore Alessandro Tersigni ha lavorato in moltissime fiction: Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Romanzo Criminale-La serie, RIS, I Cesaroni, Un medico in famiglia, Le tre rose di Eva. Nel 2010 ha recitato accanto a Raoul Bova e Michela Quattrociocche nel film Scusa ma ti voglio sposare.