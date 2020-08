Alessandro Tersigni svela finalmente il nome del figlio che ha 3 anni

Addio privacy e riservatezza: Alessandro Tersigni ha finalmente svelato il nome del figlio avuto dalla moglie Maria Stefania Di Renzo, ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Per ben tre anni la coppia ha tenuto la bocca cucita sul nome del primogenito arrivato nel 2017. Il motivo è stato chiarito qualche mese fa da Tersigni a Vieni da me di Caterina Balivo: l’attore de Il Paradiso delle Signore voleva tenere ben separata la vita privata da quella professionale. Nell’ultimo periodo però ha evidentemente cambiato idea tanto che ha rivelato tutto nelle ultime interviste rilasciate a Mio e Visto. Nessun nome particolare o stravagante, ma un nome assai comune: il piccolo di casa Tersigni si chiama Filippo. Un nome che è stato scelto con grande cura: come raccontato tempo fa da Alessandro, l’ex concorrente del Grande Fratello e la moglie ballerina hanno studiato a lungo tutto l’albero genealogico della famiglia Tersigni prima di fare una scelta definitiva. E così si è optato per Filippo, che deriva dal greco e significa “amante dei cavalli”.

Alessandro Tersigni e la decisione sul nome del figlio Filippo, avuto dalla moglie Maria Stefania

“Perché non dico il nome di mio figlio? È una forma di riservatezza. Un attore ha una parte pubblica e una privata, e vorrei che quella privata lo rimanesse il più possibile”, ha spiegato qualche tempo fa Alessandro Tersigni al settimanale Grand Hotel. “Però posso dire che il nome di mio figlio è stato scelto con tanta cura: Stefania e io abbiamo preso tutto l’albero genealogico della mia famiglia per vedere come si chiamavano i Tersigni. Poi, abbiamo preso il libro dei nomi e ne abbiamo scelto uno totalmente nuovo. Volevamo che quel nome, di Tersigni ci fosse solo lui. Perché per noi nostro figlio è unico”, ha aggiunto l’attore, tra i più amati della fiction italiana. Il 40enne ha cambiato idea e ha così svelato il nome del suo primogenito che, molto probabilmente, non resterà figlio unico. Alessandro e Maria Stefania hanno infatti intenzione di allargare al più presto la famiglia.

Alessandro Tersigni e la moglie Maria Stefania Di Renzo pronti per il secondo figlio

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo, oggi insegnante di gyrotonic, stanno accarezzando l’idea di allargare la famiglia ma non è ancora arrivato il momento. Per ora si godono il piccolo Filippo, che è un bambino vivace e socievole. La quarantena non è stata facile per Tersigni ma l’attore ha fatto il possibile:“Casa nostra è diventata una ludoteca: abbiamo costruito qualsiasi cosa! Lui non si è reso conto di quello che è successo, ma ho capito che doveva stare in casa perché fuori c’era la tosse. A lavarsi le mani spesso era abituato, adesso ha scoperto l’amuchina che non conosceva. Oggi ogni tanto lo portiamo al parco, ma è una grande responsabilità”.

La storia d’amore tra Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo formano una delle coppie più solide e riservate del mondo dello spettacolo. L’incontro tra i due è avvenuto nel 2010, dopo la fine della chiacchierata relazione tra Alessandro e Melita Toniolo. Relazione nata al Grande Fratello nel 2007 e terminata due anni dopo, nel 2009. Tersigni ha sposato Maria Stefania nel 2016, con una cerimonia riservata, alla presenza di pochi famigliari e amici.