Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip di Edoardo Donnamaria, papà Vincenzo non ha detto nulla. L’uomo, che ha pure preso parte al programma in due dirette in prime time per dare manforte al figlio, se ne è stato zitto zitto per giorni. Poi, nella mattinata di martedì 14 marzo è esploso su Twitter, partorendo un ‘cinguettio’ di fuoco contro il programma. Un’analisi perfetta e al contempo caustica. Secondo Vincenzo l’eliminazione in tronco di ‘Edo’ è stata ingiusta. Inoltre Donnamaria ‘senior’ ha messo nero su bianco un ragionamento che sostiene che il GF Vip abbia agito non certo in modo dilettantistico, bensì in maniera chirurgica.

Infine ha evidenziato che tutta l’interesse creato attorno al figlio, che non è nemmeno stato ospitato in studio, è stato imbastito gratuitamente. Eh sì, perché se Edoardo sarebbe stato invitato nella trasmissione, avrebbe ricevuto un ‘gettone’. Ma non c’è stato alcun invito e quindi nessun denaro sborsato dal programma. Le dichiarazioni di Vincenzo chiariscono quindi che il video fatto arrivare dal volto di Forum ad Antonella nel corso della diretta del 13 marzo è stato confezionato senza alcun compenso.

Vincenzo Donnamaria rompe il silenzio sulla squalifica del figlio

Questo il tweet di fuoco apparso sul profilo social di Vincenzo Donnamaria:

“Sono molto meno dilettanti di quello che pensate. Hanno emesso sentenza ingiusta (che manco il giudice Carnevale) creando interesse. Hanno creato sollevazione popolare e quindi interesse. Hanno creato aspettativa di ingresso in studio e quindi interesse. Hanno creato # in tendenza e quindi interesse. Hanno fatto prima mezz’ora per share sullo squalificato e quindi interesse. Hanno consentito fuochi d’artificio e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro con suocero e manager e quindi interesse. Hanno creato presupposti per incontro col fandom e quindi interesse. E tutti aspetteranno ingresso di Edo. Nei prossimi venti giorni. E quindi interesse. Il tutto GRATIS, ragazzi! Questi sono geni…altroché storie”.

In effetti la 41esima puntata del GF Vip, quella cioè in onda lunedì 13 marzo, nonostante l’assenza di Donnamaria, è stata comunque costruita sulla turbolenta love story che vede protagonisti appunto i ‘Donnalisi’. Da segnalare che la mancata presenza in studio di Edoardo ha innescato una protesta in una parte del pubblico che segue attentamente le vicende della Casa più spiata d’Italia. Infatti, in un amen, quando Signorini ha sottolineato che il giovane non sarebbe stato accolto in carne e ossa nella trasmissione, su Twitter è finito in tendenza l’hashtag #Edoinstudio.

Molti coloro che ritengono che ci siano stati due pesi e due misure, ricordando che, ad esempio, Ginevra Lamborghini, pure lei cacciata dal gioco, ha avuto poi ampio spazio. I tempi, però, ora sono cambiati. La sfuriata di Pier Silvio Berlusconi ha fatto abbassare i toni e ha messo tutto il team del GF Vip sotto esame: stop a volgarità e ad atteggiamenti poco rispettosi di ogni genere, e stop ad ospitate di chi si è reso protagonista di comportamenti rivedibili. Amen!