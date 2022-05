Il padre di Manuel Bortuzzo: “Lulù? Non è finita per colpa mia”

Continua a far chiacchierare la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Una storia d’amore nata all’ultima edizione del Grande Fratello Vip: dopo la fine del reality show i due sembravano innamoratissimi e facevano progetti seri, come convivenza e figli. Poi la doccia gelata: l’ex nuotatore ha mollato su due piedi la principessina etiope. Quest’ultima ha tirato in ballo la famiglia del ragazzo, che mai avrebbe digerito la sua presenza.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv Franco Bortuzzo ci ha tenuto a precisare che la liaison tra il figlio e Lucrezia non è giunta al capolinea a causa sua:

“La scelta di porre fine alla relazione con Lulù l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi”

Dunque il signor Bortuzzo ha voluto rimarcare quanto già sostenuto da giorni da Manuel: il giovane ha deciso di mollare l’ex gieffina a causa di alcune incompatibilità caratteriali che non facevano bene ad entrambi. Per il momento Lulù non ha ancora replicato a tali dichiarazioni.

Su Instagram la Selassié non ha però nascosto di essere molto triste in questo periodo: credeva molto nel suo legame con Manuel Bortuzzo e sperava in un lieto fine. Ma fuori dal Grande Fratello Vip la coppia è andata in frantumi dopo poche settimane.

I nuovi progetti di Lulù e Bortuzzo

Oggi Lucrezia è concentrata sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo: sogna di affermarsi come cantante e soubrette e più di qualcuno ha ipotizzato un suo coinvolgimento nella prossima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Anche Manuel Bortuzzo ha dei progetti televisivi in cantiere: il primo è Rinascere, il film che racconta la sua storia e che vede nel cast Giancarlo Commare e Alessio Boni. Manuel e la sua famiglia hanno apprezzato molto il lavoro fatto da attori, regista e sceneggiatori.

Archiviata l’avventura al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo si allena per le Paralimpiadi ma spera ancora di poter tornare a camminare nonostante la sentenza dei medici. Una speranza che ha pure Franco Bortuzzo, che è sempre stato accanto al suo ragazzo e che ha seguito passo dopo passo la lavorazione del film.