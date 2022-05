Bortuzzo sbugiarda Lulù: i motivi della rottura. Lei: “Non dormo la notte”

Non accenna a diminuire l’attenzione su Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassié. Entrambi sono infatti tornati più volte a parlare della fine della loro storia, giunta al capolinea da una settimana, spiegandone le ragioni. Se per la principessa molto sarebbe dipeso dalle pressioni esercitate dalla famiglia del nuotatore, di un parere diverso è invece l’ex fidanzato. Proprio quest’ultimo ha rilasciato un intervista nell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, riaprendo il discorso “Lulù”.

Dall’ufficializzazione della rottura, Manuel Bortuzzo ha sempre sostenuto che la storia sia naufragata per questione di caratteri inconciliabili. Anche in questa occasione, infatti, il nuotatore ha ribadito la propria versione, affermando: “La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare.” Certamente, ciò non ha precluso all’ex gieffino la possibilità di provare a investire nel rapporto, sebbene “la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale.”

C’è chi ha sostenuto che, dietro l’intenzione di chiudere potesse aver avuto un ruolo decisivo l’ex fidanzata di “Manù”. In effetti, il nuotatore ha sottolineato l’importanza che l’amore ha avuto non solo nella sua vita, ma in quella di chiunque, parlando dell’influenza che la ragazza ha avuto nella stesura del suo libro. “Con me c’era Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più“, chiosa Bortuzzo.

Lulù continua a sbottonarsi su Manuel: “Sono molto triste”

Se Manuel Bortuzzo ha sempre mostrato un certo riserbo, di diverso avviso è stata Lulù Selassié. La principessa, molto attiva sui propri social, ha scelto di aprirsi con i follower alcune ore fa, spiegando come abbia trascorso questi giorni.

In molti, infatti, ricorderanno che fin dai primi mesi nella casa del GF Vip 6, la Selassié aveva combattuto per riuscire a conquistare Manuel, investendo molto in questa storia. Eppure, nonostante abbia rivelato di essere venuta a conoscenza della rottura definitiva a seguito del comunicato diffuso da Ansa, la principessa ha precisato di non provare rancore verso il nuotatore.

“Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui.” Ha ribadito, rispondendo alle domande di alcuni fan, che ha ringraziato per il loro supporto. “Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste.”

Non stupiscono le parole di Lucrezia, soprattutto alla luce del ruolo che la famiglia di Manuel Bortuzzo, in particolar modo il padre Franco, avrebbe avuto nella fine della storia. Più volte, infatti, la principessa ha sottolineato la chiusura ricevuta da parte dei parenti del fidanzato, diversamente dal trattamento goduto dal nuotatore in casa Selassié.

A conti fatti, la posizione di Manuel sbugiarda quella di Lulù e viceversa: le loro esternazioni sulla rottura non coincidono. Se per la principessa si tratta dell’influenza dei familiari Bortuzzo, il nuotatore continua a sostenere che la responsabilità sia da scovare nei diversi caratteri, a suo dire inconciliabili.