Il molo rosso, anticipazioni terza puntata: arriva Fran, il migliore amico di Oscar

Anticipazioni terza puntata Il molo rosso: chi ha ucciso Oscar?

Continuano a tenere con il fiato sospeso le puntate de Il molo rosso, la nuova serie tv spagnola in onda ogni mercoledì sera su Rai 2. Chi ha ucciso Oscar? O l’uomo si è davvero suicidato nonostante la felice doppia vita con Alejandra e Veronica? Nei prossimi episodi del telefilm con protagonista Alvaro Morte si continua ad indagare sul passato di Oscar, non così limpido come appariva agli occhi della moglie. Per questo Alejandra ha cominciato ad indagare sulla vita parallela del defunto marito, mettendo da parte amiche, lavoro e famiglia. Ma la prossima settimana qualcosa rischia di far saltare il piano di Alex, che si è finta biologa pur di stare vicina a Veronica e alla figlia di Oscar, che ha otto anni.

Veronica viene citata nel testamento di Oscar

Nella puntata in onda su Rai 2 mercoledì 17 aprile Veronica deve recarsi in città per leggere il testamento di Oscar. L’uomo non ha dimenticato la donna e la figlia di otto anni e ha predisposto per le due una parte della sua eredità. Prima di andare dal notaio, però, Veronica vuole conoscere la moglie di Oscar e informarla della doppia vita dell’uomo. Veronica non sospetta di Alejandra, che si è finta biologa pur di intrufolarsi in casa sua e scoprire di più della seconda famiglia di Oscar. Intanto la vita di Alejandra va a rotoli: dopo la morte di Oscar l’architetto ha trascurato il suo lavoro, creando così grossi problemi in ufficio e nella vendita del grattacielo, e si è dedicata esclusivamente a scoprire la verità sulla scomparsa del marito, avvenuta come un fulmine a ciel sereno.

A Valencia torna Fran, il migliore amico di Oscar

Katia, Blanca e Ada cercano di fare qualcosa per aiutare Alejandra, sempre più allo sbando nonostante la terapia di gruppo. Intanto ne Il molo rosso arriva Fran, altro brillante architetto nonché migliore amico di Oscar, tornato di recente in città. Fran era a conoscenza della doppia vita di Oscar? Nel frattempo Conrado continua ad avere dei dubbi sul suicidio di Oscar.