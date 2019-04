Il molo rosso anticipazioni seconda puntata: Oscar NON si è suicidato

Anticipazioni seconda puntata Il molo rosso con Alvaro Morte: chi ha ucciso Oscar?

Chi ha ucciso Oscar a Il molo rosso? L’uomo si è davvero suicidato come pensa la maggior parte della gente, tra cui le forze dell’ordine? Eppure Oscar – interpretato dal talentuoso Alvaro Morte, già protagonista de Il Segreto e La casa di carta – conduceva una vita soddisfacente, divisa tra due donne: Veronica e Alejandra. Cosa è successo davvero? Alejandra, che ha scoperto da poco dell’esistenza di Veronica, l’amante di Oscar, ha deciso di indagare sulla morte del marito. Per questo è corsa, contro il parere contrario di famiglia e amiche, al Parco dell’Albufera, un’oasi a due passi da Valencia. Qui Oscar viveva da otto anni con Veronica, dalla quale ha avuto anche un bambina. Alejandra si presenta col nome di Martina e comincia a fare ricerche sulla doppia vita di Oscar.

Alejandra scopre un documento importante su Oscar

Nella puntata in onda su Rai 2 mercoledì 10 aprile Alejandra non svela la verità a Veronica: il piano dell’architetto è quello di raccogliere più informazioni possibili sulla seconda vita di Oscar. E a galla vengono parecchi retroscena che Alejandra non conosceva prima della morte del marito. Nel frattempo il tenente Conrado de Il molo rosso obbliga l’architetto a partecipare ad alcune sedute di terapia per persone che hanno subito un grave lutto in famiglia. In cambio il tenente promette di mantenere il segreto di Alejandra: l’uomo ha infatti scoperto che Alejandra si sta fingendo un’altra con Veronica.

Alejandra indaga sulla vita di Oscar e Veronica

Seppur affranta per la scomparsa di Oscar Alejandra riprende in mano la sua vita e ha un fugace rapporto intimo con un altro uomo. La breve relazione avviene in un bagno, dopo l’orario di lavoro: un episodio mai accaduto nella vita di Alejandra. Intanto la donna supervisiona alcuni documenti di Oscar e trova diversi e ingenti trasferimenti di denaro. Non solo, tra le numerose carte trova pure un foglio che con conferma l’ipotesi di Alejandra: Oscar non si è suicidato ma qualcuno lo ha ucciso e ha fatto passare il tutto come un suicidio.