Il molo rosso, la storia non è finita: ci sarà la seconda stagione

Il molo rosso 2 si farà, la storia di Alex, Oscar e Veronica continua: spoiler, news, anticipazioni e quando va in onda

La storia di Alejandra, Oscar e Veronica continua! Il molo rosso avrà una seconda stagione che, molto probabilmente, uscirà tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. La serie, creata dagli stessi autori de La casa di carta, è stata infatti scritta e articolata in due stagioni. E subito dopo le riprese della prima stagione, Alvaro Morte, Veronica Sanchez e Irene Arcos hanno girato quelle dei nuovi episodi. Che in Spagna non sono ancora andati in onda visto che le prime puntate sono state trasmesse lo scorso gennaio. Con tutta probabilità i nuovi episodi verranno rilasciati a gennaio 2020 (tranne repentini cambiamenti che potrebbero portare ad anticipare la messa in onda) e di conseguenza non arriveranno in Italia prima della prossima primavera. Intanto il telefilm è stato venduto in tutta Europa e in Sud America: dopo il successo de La casa de papel sono in tanti a voler vedere El professor in una veste del tutto nuova.

Le prime anticipazioni sulla seconda stagione Il molo rosso

Al momento si sa poco e nulla de Il molo rosso 2. Produttori e addetti ai lavori tengono le bocche ben cucite, per non deludere le aspettative dei telespettatori. Veronica Sanchez, che interpreta il ruolo di Alejandra, si è limitata a dichiarare in un’intervista che la seconda stagione si concentrerà sulle conseguenze di quanto compiuto dai protagonisti nei primi episodi. “Ci sarà altro da scoprire sui vari personaggi”, ha fatto sapere la Sanchez, vista nel nostro paese nella fiction trasmessa da Mediaset Senza identità.

Più azione nella seconda stagione de Il molo rosso

Irene Arcos, che presta il volto alla conturbante Veronica, ha invece anticipato che nelle nuove puntate ci sarà molta più azione rispetto alla prima stagione. Insieme all’azione avrà più spazio la componente thriller, come confidato dal direttore di produzione Movistar Domenica Corral: “Non mancherà la componente thriller così come la componente emotiva che coinvolge le due donne legate alla vita di Oscar”. “Questa è la storia di due donne che si arricchiscono tramite l’uomo che amano. E un viaggio unico di due persone che non si sarebbero mai incontrate senza Oscar”, ha aggiunto l’ideatore Aléx Pina.

Le riprese de Il molo rosso sono durate ben otto mesi

Le riprese della prima e seconda stagione de Il molo rosso sono durate ben otto mesi. Gli esterni sono stati girati tutti tra la città di Valencia e il Parco dell’Albufera mentre per gli interni sono stati utilizzati gli studi di Madrid della Vancouver Media. Alvaro Morte, reduce dal successo de La casa di carta, ha accettato il ruolo di Oscar senza neppure leggere la sceneggiatura.