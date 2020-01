Il molo rosso 2 su Rai 2 con Alvaro Morte: numero puntate e repliche

Quante puntate sono della seconda stagione de Il molo rosso con Alvaro Morte

Oscar, Alejandra e Vernica tornano su Rai Due. In anteprima europea – a dieci giorni dalla premiere in Spagna – prende il via in Italia la seconda stagione de Il molo rosso. Una serie intrigante e accattivante che ha conquistato i telespettatori italiani e non solo. La seconda ed ultima stagione è composta in tutto da quattro puntate: ogni martedì sera andranno in onda due episodi. Salvo cambiamenti improvvisi di palinsesto, El Embarcadero 2 (questo il nome originale della serie tv) andrà in onda nei seguenti giorni: 7 gennaio, 14 gennaio, 21 gennaio, 28 gennaio. La prima puntata riparte da dove era terminata l’ultima stagione, ovvero dalla decisione di Alex di dire la verità a Veronica: lei è la moglie di Oscar. Dopo questa presa di posizione le due, superato l’iniziale imbarazzo, si alleano per cercare di capire qualcosa di più sulla morte dell’uomo, a cui presta il volto il talentuoso e affascinante Alvaro Morte.

Il molo rosso 2: finalmente si scopre chi ha ucciso Oscar

In questa seconda e ultima stagione de Il Molo Rosso proseguono le indagini sulla morte di Oscar e viene finalmente svelato l’arcano. Quando Alejandra (interpretata da Verónica Sánchez) rivela a Veronica (Irene Arcos) di essere la vedova di Oscar (Alvaro Morte), la sua confessione minaccia di spezzare per sempre la loro amicizia e la loro nuova relazione. Ma entrambe sono troppo coinvolte per tornare indietro: devono scoprire quale parte hanno avuto i loschi affari di Oscar nella sua morte e anche come la vita può andare avanti da sola. Alejandra decide di intraprendere una sorta di viaggio di auto-liberazione. Allo stesso tempo, Veronica deve chiedersi dolorosamente quanto abbia contribuito alla crisi di Oscar. Insieme, le due donne raggiungono un nuovo equilibrio e senso della famiglia e con l’aiuto del tenente Conrado scoprono cosa si cela dietro la morte di Oscar.

Più azione nella seconda stagione de Il molo rosso

Irene Arcos, che presta il volto alla conturbante Veronica, ha anticipato che nelle nuove puntate ‘è molta più azione rispetto alla prima stagione. Insieme all’azione ha più spazio pure la componente thriller, come confidato dal direttore di produzione Movistar Domenica Corral: “Non mancherà la componente thriller così come la componente emotiva che coinvolge le due donne legate alla vita di Oscar”. “Questa è la storia di due donne che si arricchiscono tramite l’uomo che amano. E un viaggio unico di due persone che non si sarebbero mai incontrate senza Oscar”, ha aggiunto l’ideatore Aléx Pina.

Dove si possono vedere le repliche de Il molo rosso 2

Tutte le puntate de Il molo rosso 2 sono disponibili su Rai Play: sul servizio streaming della Rai è possibile riguardare anche le repliche della prima stagione.