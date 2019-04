Il Maestrale di Gomorra: chi è il personaggio reclutato da Genny

Gomorra 4: chi è Il Maestrale? Quello che sappiamo sul nuovo personaggio

Manca pochissimo al gran finale di stagione di Gomorra 4 e, ad una settimana esatta dall’episodio conclusivo, Il Maestrale, un nuovo personaggio, è stato introdotto dagli sceneggiatori. Non sappiamo chi sia ma la sua fama, come abbiamo visto, lo ha preceduto. A volerlo a Secondigliano è stato Gennaro Savastano in persona. Genny adesso che è pronto a tornare nei giri loschi del malaffare di Napoli, ha bisogno dei migliori soldati per vincere la guerra contro i clan rivali. Da qui, quindi, la sua decisione di reclutare tra i suoi uomini O’ Maestrale (Il Maestrale). All’incontro organizzato da Gennaro non si è presentato ma, ad oggi, qualcosa ci dice che di lui sentiremo parecchio parlare.

O’ Maestrale: Chi è Il Maestrale presentato in Gomorra 4? Le prime anticipazioni

De O’ Maestrale abbiamo sentito parlare per la prima volta venerdì 26 aprile 2019, durante l’episodio 10 di Gomorra 4. Le prime notizie su di lui le abbiamo apprese dalla conversazione avvenuta tra Gennaro Savastano e uno dei suoi sottoposti. “Mi serve un alleato forte. Lui non ha avuto paura di strappare il cuore al nemico in carcere“, ha detto Genny. Questo nuovo personaggio è stato presentato ai telespettatori in un modo inusuale, di lui infatti non abbiamo sentito la voce né visto il volto. Il Maestrale in Gomorra 4, quindi, potrebbe essere chiunque.

Gomorra 4 anticipazioni finale di stagione: la resa dei conti

L’ultima puntata di Gomorra 4, oltre a mostrarci per la prima volta Il Maestrale, porterà in scena uno scontro senza esclusione di colpi tra i clan rivali di Napoli. Gli equilibri già precari si riscriveranno e dopo la guerra solo i sopravvissuti potranno salire al comando. La vera domanda è: chi avrà la meglio? Per scoprirlo, ovviamente, non possiamo fare altro che aspettare e sintonizzarci, puntuali, davanti allo schermo il prossimo venerdì.