Gomorra 4 anticipazioni finale di stagione: Genny volta le spalle a Patrizia?

Gomorra 4 anticipazioni 3 maggio 2019: cosa dobbiamo aspettarci dal finale di stagione? Arriva la resa dei conti

Il finale di stagione di Gomorra 4 potrebbe regalarci dei grandi colpi di scena la prossima settimana. Venerdì 3 maggio 2019, come molti sapranno, andranno in onda gli episodio 11 e 12 della quarta stagione di Gomorra, ovvero gli ultimi due. Tra i clan di Napoli è ormai guerra aperta. Patrizia ha scoperto che ci stanno i Levante dietro al sequestro di droga che ha messo in ginocchio Secondigliano. Ad avvisarla è stato Sangue Blù. Della notizia ne è venuto a conoscenza anche Gennaro Savastano, pronto adesso a ritornare a Napoli e a riprendersi tutto quello che il padre Pietro prima e lui dopo avevano conquistato. Ora, dunque, toccherà a Michelangelo scegliere da che parte stare.

Gomorra 4 anticipazioni finale di stagione: Gennaro volta le spalle a Patrizia? Dubbi e tensioni dietro la gestione di Secondigliano

Durante il finale di stagione di Gomorra 4, stando alle prime anticipazioni uscite, vedremo Genny titubare sulla reale forza di Patrizia. Dopo che le ha lasciato in mano Secondigliano il figlio di Pietro Savastano si chiederà se ha fatto la cosa giusta. Lei, d’altronde, gli aveva promesso che avrebbe sistemato da sola i problemi con i Levante ma così non è stato, e l’agguato mal riuscito potrebbe averla messa in cattiva luce. Gennaro volterà le spalle a Patrizia per ritornare ad essere l’unico a Secondigliano o continuerà a circondarsi di persone che negli anni si sono dimostrati a lui fedeli?

Gomorra 4 anticipazioni episodio 11 e 12, gli equilibri del potere si riscrivono: una guerra senza esclusione di colpi

Negli ultimi due episodi di Gomorra 4 vedremo i capi clan giocarsi il tutto per tutto. Una guerra spietata, uno scontro senza esclusione di colpi e, sicuramente, un finale di stagione che non deluderà i fan della serie. Patrizia, Genny, Sangue Blù, i Levante e O’ Diplomato (l’ultimo dei fratelli Capaccio rimasto in vita): chi avrà tra di loro la meglio in questa lotta per la sopravvivenza e il predominio sul malaffare di Napoli? Staremo a vedere.