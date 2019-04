Gomorra 4 anticipazioni: l’evoluzione de O’ Diplomato nei prossimi episodi

Gomorra 4 anticipazioni, parla l’attore Andrea Di Maria: cosa succederà a O’ Diplomato

In Gomorra un ruolo cruciale hanno avuto spesso personaggi che, apparentemente, non ricoprivano una posizione di spicco all’interno del sistema malavitoso raccontato nella serie. Tutti quelli che sono rimasti ai margini ed hanno mantenuto un profilo basso in attesa della loro occasione, tuttavia, sono riusciti alla fine a farsi strada e, rispetto a chi ha voluto tutto e subito, a sopravvivere ad un’organizzazione mafiosa che non fa sconti a nessuno. Grandi colpi di scena, per esempio, potrebbero arrivare presto nella quarta stagione di Gomorra grazie a Elia Capaccio (O’ Diplomato), ed a rivelarlo è stato Andrea Di Maria, l’attore che interpreta questo ruolo.

Anticipazioni Gomorra 4: l’ascesa de O’ Diplomato

O’ Diplomato in Gomorra 4 è un personaggio tanto furbo quanto inquietante, che parla poco ma non si lascia mai prendere di sorpresa. Stando a quanto dichiarato da Andrea Di Maria, inoltre, il suo ruolo all’interno della Serie potrebbe non essere più secondario. Il motivo? “O’ Diplomato acquisterà sicuramente più consapevolezza e cercherà di prendere sempre maggiore potere nel centro storico di Napoli. È un osservatore, incarna la parte razionale di una serie in cui regnano la ferocia e l’istinto. è un boss, insomma, che sa aspettare il proprio momento”, ha spiegato l’attore in una recente intervista.

Gomorra 4 anticipazioni episodio 9 e 19: cosa succederà venerdì 26 aprile 2019

Uno degli episodi che vedrà di nuovo al centro della scena O’ Diplomato sarà quello che andrà in onda venerdì 26 aprile 2019. I fratelli Capaccio, stando alle prime anticipazioni uscite, daranno del filo da torcere a Sangue Blù. Elia e Ferdinando organizzeranno un rivolta per prendersi Forcella e allargare il loro potere sulle piazze di spaccio di Napoli. Sangue Blù, questa volta, non potrà contare sulla lealtà cieca dei suoi ragazzi, che già da diverso tempo stanno facendo il doppio gioco con lui.