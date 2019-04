Gomorra 4 anticipazioni, grandi colpi di scena: Patrizia arriva alla verità

By

Anticipazioni Gomorra 4: cosa succederà negli episodi 9 e 10 di venerdì 26 aprile 2019

Mancano poche settimane alla fine della quarta stagione di Gomorra ma nuovi colpi di scena, ancora una volta, potrebbero cambiare le carte in tavola nelle prossime puntate. Gennaro Savastano è finalmente riuscito a depositare il primo mattone del suo nuovo impero: un business milionario e completamente ripulito. Una nuova vita è iniziata adesso anche per Patrizia che, rimasta sola a capo di Secondigliano, dovrà riuscire a districarsi all’interno di un sistema che non vede di buon occhio una donna a comando, e sarà proprio su di lei che la storia verterà nelle prossime puntate.

Gomorra 4 anticipazioni episodio 9: una rivolta contro Sangue Blù

Ad avere problemi con i clan rivali nell’episodio 9 di Gomorra non sarà solo Patrizia. Una rivolta organizzata dai fratelli Elia e Ferdinando coinvolgerà Sanguè Blu e i suoi ragazzi. L’obiettivo? Conquistare Forcella e allargare il controllo su un’altra piazza di spaccio eliminando la concorrenza. Questo turberà di nuovo gli equilibri già precari dell’Alleanza e spingerà Gennaro Savastano ad intervenire, sopratutto per evitare che i suoi interessi (finanziati da parte dei ricavi del narcotraffico) vengano di nuovo minacciati da una guerra tra boss. In soccorso di Sangue Blù, però, pare che arriverà un alleato inaspettato.

Gomorra 4 anticipazioni episodio 10, qualcuno trama alle spalle di Patrizia: la verità viene a galla

Un colpo di scena contraddistinguerà l’episodio 4×10 di Gomorra la prossima settimana. Venerdì 26 aprile 2019 Patrizia, dopo il matrimonio con Mickey Levante, scoprirà finalmente chi ha tramato alle sue spalle e minacciato il suo dominio a Secondigliano. A questo punto si troverà davanti un bivio, ovvero: iniziare una guerra (che comunque farebbe male agli affari) o scendere a patti con il nemico (il che potrebbe essere deleterio per la sua immagine e, di conseguenza, per il suo potere). Nella prossima puntata, inoltre, scopriremo il motivo che spinse Pietro Savastano a bandire i Levante da Napoli in passato.