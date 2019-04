Gomorra 4 anticipazioni, Sangue Blu e Genny a rischio: Patrizia si sposa

Gomorra 4 anticipazioni episodi 19 aprile 2019: cosa succederà nella prossima puntata

In Gomorra 4 gli equilibri di potere sono sempre più precari e i rapporti tra i clan tesi. Nelle prossime puntate tutto potrebbe cambiare. Secondo le prime anticipazioni degli episodi 7 e 8 (in onda venerdì 19 aprile 2019), i due protagonisti principali su cui si concentrerà la storia la prossima settimana saranno Gennaro Savastano ed Enzo Sangue Blu. I problemi che affliggono i ragazzi della piazza di spaccio di Forcella porteranno le persone a mettere in dubbio la leadership di Sangue Blù. Qualcuno se ne approfitterà per prendere il suo posto? Delle immagini mandate in onda stasera, a fine puntata, abbiamo visto il suo socio Valerio farsi strada nelle contrattazioni con il malaffare. Nell’ultimo episodio ha sfidare e sbeffeggiare Sangue Blù. Sarà stanco di essere il suo braccio destro?

Gomorra 4 anticipazioni episodio 7 ed episodio 8: gli affari illeciti di Genny sotto i riflettori

A mettere i bastoni tra le ruote a Genny, nelle prossime puntate, non saranno i problemi di Secondigliano. Savastano, impegnato a far crescere il suo impero economico e concentrato nella costruzione del nuovo aeroporto, dovrà fare i conti con le curiosità di occhi indiscreti. Sotto i riflettori, infatti, finiranno i suoi affari e traffici illeciti. Questa situazione, ovviamente, rallenterà i lavori e gli impedirà di procedere dritto per la sua strada. Negli episodi 7 e 8, dunque, vedremo Gennaro districarsi in questo nuovo mondo. Il suo impero rischia di crollare e lui, anche questa volta, dovrà dimostrare di essere pronto a tutto pur di finire il suo aeroporto.

Gomorra 4: Patrizia si sposa? Le prime anticipazioni parlano chiaro

Terminato il sesto episodio di Gomorra (che se non avete visto potete sempre recuperare aggiornandovi su orari e giorni della messa in onda delle repliche Sky) un’immagine di Patrizia ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Per pochi secondi è stata mostrata la signora di Secondigliano in abito da sposa. La prossima settimana, dunque, è probabile che assisteremo al matrimonio di Patrizia. Adesso aspetta il figlio di Michelangelo Levante e queste nozze, anche se contestate dalla famiglia di lui, potrebbero segnare un nuovo inizio.