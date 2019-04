Gomorra 4 replica episodi 12 aprile 2019: dove e quando vederli

Gomorra 4 replica episodio 5 e 6: dove e quando rivedere la puntata in TV

Dove posso rivedere gli ultimi due episodi di Gomorra 4 andati in onda venerdì 12 aprile 2019? Se siete capitati qui, molto probabilmente, è questa la domanda che vi starete facendo al momento. Se vi siete persi gli episodi 5 e 6 dell’ultima stagione e volete recuperarli, tranquilli, siete capitati nel posto giusto. Di seguito, infatti, vi riporteremo i canali, i giorni e tutti gli orari della programmazione Sky. Secondo la guida, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, potrete rivedere l’ultima puntata di Gomorra 4 su:

– Sky Atlantic HD sabato a partire dalle 13:40 (o lo stesso giorno alle 19:25 o alle 23:05), domenica alle 12:05, alle 17:45 o alle 21:15, lunedì a partire dalle 11:50, martedì a mezzanotte o giovedì alle 23:25;

– Sky Cinema Uno HD sabato a partire dalle 13:55 , lunedì alle 19:25, oppure ancora martedì a partire dalle 23:00 o giovedì a partire dalle 19.25;

Ogni venerdì, inoltre, su Sky Atlantic HD, a partire dalle 20:25 (ovvero prima dell’inizio della puntata), verranno mandati in onda le repliche dei precedenti episodi e dopo le 23:00, sullo stesso canale, gli ultimi due episodi della prima serata.

Gomorra 4 in streaming: come rivedere online gli episodi 5 e 6 di venerdì 12 aprile 2019

Gli abbonati Sky, a seconda del pacchetto scelto, hanno la possibilità di rivedere gli episodi di Gomorra 4 anche online. La rete, infatti, caricherà sulle proprie piattaforme streaming e on demand le ultime puntate di Gomorra, compresi ovviamente gli episodi 5 e 6 andati in onda venerdì 12 aprile 2019 su Sky Atlantic HD e su Sky Cinema Uno HD. Qualora gli orari delle repliche in TV non vadano incontro ai vostri impegni, dunque, potrete sempre collegarvi su Sky On Demand per recuperare. Lo stesso vale per chi usufruisce del servizio Now TV.

Gomorra 4, numero di puntate e programmazione Sky: quanto manca al finale di stagione

Gomorra 4, stando a quanto riporta la programmazione Sky, dovrebbe andare in onda fino ai primi di maggio. La quarta serie, essendo composta da 12 puntate, dovrebbe finire precisamente il 3 maggio 2019 (giorno in cui andrà in onda il finale di stagione).