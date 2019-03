Gomorra 4: numero puntate, nuovi attori e personaggi

Gomorra 4, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione: numero di puntate e cast

Cosa dobbiamo aspettarci da Gomorra 4? Dopo la morte di Ciro l’Immoratale e Scianel, due protagonisti cardine della scorsa stagione, chi prenderà il comando? Queste e tante altre domande si stanno facendo oggi i fan della serie. Noi, adesso, proveremo a mettere insieme quante più informazioni possibili sulla nuova stagione, svelandovi di seguito gli attori, i nuovi personaggi e il numero di puntate di Gomorra 4. La quarta stagione di Gomorra sarà composta da ben 12 puntate, che andranno in onda ogni venerdì sera alle 21:15 su Sky Atlantic. Per quanto riguarda il cast, invece, sono stati riconfermati alcuni dei personaggi chiave delle precedenti stagioni, ovvero: Gennaro Savastano, sua moglie Azzurra, Patrizia, Valerio O’ Vucabulà e Enzo Sangue Blu.

Gomorra 4, attori riconfermati: ruoli e nuovi protagonisti

Genny Savastano, come aveva anticipato Salvatore Esposito in una sua recente intervista, cercherà di lasciarsi alle spalle il suo passato nella nuova stagione di Gomorra. Insieme alla moglie Azzurra (che avrà un ruolo predominante in Gomorra 4) si trasferirà a Londra, dove farà affari con i signori della finanza. A Napoli, invece, Patrizia sarà impegnata a tessere le fila del suo nuovo impero. Il sistema, specie dopo la morte di Ciro, è sempre più precario, e preso lo capiranno anche Valerio O’ Vucabulà e Sangue Blu, che non si tireranno indietro in questa nuova guerra per il potere. In tutto questo, in fine, si faranno spazio anche nuovi personaggi.

Gomorra 4 nuovi attori: arrivano I Levante e Mickey

Genny Savastano in Gomorra 4, cercando di mantenere il suo dominio su Napoli, tornerà a fare affari con la famiglia di Donna Imma (sua madre). Nella nuova stagione di Gomorra farà infatti il suo debutto Luciano Giugliano, che nella serie interpreterà Michelangelo “Mickey”, cugino Gennaro Savastano che vuole farsi un nome nel giro. Protagonisti indiscussi saranno anche I Levante, famiglia con a capo il boss Gerlando, interpretato da Gianni Parisi, immischiato nella gestione dei rifiuti tossici e con agganci anche tra i colletti bianchi della politica.