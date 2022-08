Il look di Georgina Rodriguez al Santuario di Fatima: è polemica!

Nuova polemica per Georgina Rodriguez. La modella, influencer e imprenditrice, nonché compagna di Cristiano Ronaldo, sta facendo discutere per via del look scelto per fare visita al Santuario di Fatima in Portogallo. La 28enne è molto credente, così come l’ex calciatore della Juve, e dopo aver perso qualche mese fa il figlio che aspettava si è recata in un luogo sacro per cercare un po’ di conforto e sostegno.

“Continua a guidare e illuminare il mio cammino, piccola Vergine”, ha scritto Georgina Rodriguez su Instagram, dove ha postato alcune immagini della sua visita spirituale. Immagini che hanno subito fatto chiacchierare per via del look sfoggiato dalla fidanzata di CR7.

Georgina Rodriguez ha optato per un total white: da sempre il bianco è il colore della purezza e della spiritualità. Abito aderente che metteva in mostra le sue curve sensuali e con spacco sulla parte posteriore. Foulard e borsa di Chanel e ai piedi delle comode ciabattine azzurre di Hermes.

A detta di molti Georgina Rodriguez ha scelto un look inappropriato, per niente conforme ad un luogo come il Santuario di Fatima, dove le parole d’ordine dovrebbero essere austerità e semplicità. “La Chiesa è un luogo per ringraziare e pregare, non per mettersi in mostra”, ha commentato un utente. “Pubblicità subliminale per Chanel in Chiesa”, ha scherzato qualcun altro.

L’outfit di Georgina Rodriguez al Santuario di Fatima non è dei più economici. La borsa Chanel costa più di 8mila euro mentre il foulard “solo” 450 euro. Costosi pure i sandaletti: il loro prezzo si aggira sui 2mila euro. Troppo secondo molti internauti.

C’è chi non ha apprezzato la scelta di condividere sui social network un momento così intimo e riservato come la preghiera. Momento che tra l’altro è stato ripreso da alcune telecamere per la nuova stagione di Soy Georgina, la docu-serie in onda su Netflix che racconta la vita privata della Rodriguez.

“La Chiesa non ha bisogno di telecamere”, ha ribadito un follower, ricevendo il supporto di altri ferventi cattolici. Molti, inoltre, hanno trovato contraddittoria la scelta di indossare un abito con spacco e poi coprire il capo con un foulard. Al momento la diretta interessata ha preferito non replicare alle critiche.