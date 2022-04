Georgina e l’assegno di Cristiano Ronaldo: quanti soldi riceve ogni mese

Non sono ancora marito e moglie ma Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono a tutti gli effetti una famiglia. E l’attaccante del Manchester United non fa mancare nulla alla sua dolce metà, conosciuta per caso quando la 27enne era ancora una semplice commessa in una nota boutique di Madrid. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito spagnolo El Nacional, la modella e influencer spagnola percepirebbe ogni mese una sorta di “paghetta” da parte del calciatore. Un sostanzioso assegno mensile per gestire le spese della casa e quelle inerenti i quattro figli (che presto diventeranno sei).

Cristiano Ronaldo è padre di Cristiano Junior, avuto undici anni fa da una donna sconosciuta, Alana Martina – nata dal rapporto con Georgina Rodriguez – e i gemelli Eva e Mateo, frutto di una maternità surrogata. La coppia è ora in attesa di altri due figli, che arriveranno entro la fine di aprile. Georgina si sente la madre di tutti e, come ribadito nel suo documentario su Netflix, non ha mai fatto distinzione tra un bambino e l’altro.

L’assegno mensile di Cristiano Ronaldo

A quanto pare, dunque, CR7 elargirebbe ogni mese 100mila euro alla sua fidanzata. Soldi che servirebbero per la gestione dei bambini, di cui si occupa principalmente la Rodriguez, che riesce senza problemi a combaciare la vita da mamma con quella nello showbiz, tra social network, moda e televisione.

Oltre all’assegno mensile di Cristiano Georgina può contare ovviamente sul suo lavoro: stando a quanto si legge sui media iberici la giovane arriverebbe a guadagnare fino a 8mila euro al mese grazie alla sua attività su Instagram. In più non vanno dimenticati i contratti pubblicitari, generalmente i più redditizi, e la recente partnership con Netflix. Hanno un prezzo pure le interviste esclusive che rilascia saltuariamente.

Dopo aver iniziato una relazione con l’ex della Juventus la vita di Georgina Rodriguez è notevolmente cambiata e oggi è diventata una delle influencer e testimonial più seguite e ricercate. Insieme a Cristiano Ronaldo, tra l’altro il personaggio con più follower al mondo su Instagram, forma una coppia glamour e amata.