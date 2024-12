Il Grande Fratello non funziona più: come vorremmo che fosse

Che cos’ha che non va questo Grande Fratello 2025? Alfonso Signorini sta portando avanti questa edizione tra cadute, ricadute e tentativi di risalita, ma c’è sempre qualcosa che continua a non convincere il pubblico da casa. Ci sono troppe dinamiche ambigue e tante altre troppo palesi a gettare ombra sul reality di Canale 5; qualcuno continua a seguirlo assiduamente, ma forse il vero segreto dello share del GF quest’anno è dovuto ad altro, ossia le critiche. Le persone da casa seguono la Casa non vedendo l’ora di scovare il nuovo “meccanismo falso” o ritrovarsi, per l’ennesima volta, a guardare siparietti prevedibili che portano a poco e niente. Di chi è colpa? Che cosa sta succedendo al Grande Fratello? “Erano bei tempi, i tempi d’oro”, canterebbe qualcuno. Niente più spontanea realtà, niente più ingenuità davanti alle telecamere, niente più litigi di cuore e sentimenti sinceri: il GF ha perso la sua magia, ma non riesce neanche a fingere di averla ancora. È tutto troppo fittizio e ormai nessuno ci casca più. Eppure, nonostante il mood polemico, il programma si regge ancora in piedi: di chi è il merito?

Al GF non funziona più nulla, ma l’appuntamento con la diretta non manca mai

Che siano davvero le polemiche a tirare avanti lo share? Questa edizione del Grande Fratello sembrava essere partita col piede giusto, ma sono bastate poche puntate per scoprire la polvere sotto al tappeto: sempre la solita, sempre più evidente. Le dinamiche dentro la Casa ormai sono così prevedibili che gli utenti su X si divertono a scriverle ancora prima che avvengano e, come per magia, avvengono davvero. Le scelte degli autori viaggiano tra il geniale e lo scontato, con strafalcioni e gaffes a volte troppo evidenti anche per chi il Grande Fratello lo segue. Non esiste una “colpa” unica, ne esistono diverse: dalle scelte dei concorrenti a quelle prettamente tecniche, dalla conduzione che spesso e volentieri sembra non seguire attentamente la diretta, le opinioniste che deludono (c’erano molte aspettative su Beatrice Luzzi, ma il pubblico è diviso), la costante ricerca delle ship amorose come fossimo dentro Uomini&Donne.

Il fatto che ancora si punta a non fare vedere la realtà delle cose omettendo clip e facendo fake scip che sinceramente non interessano proprio a nessuno, una cosa avevano reale #helevier e l’hanno distrutta spero che la gente non guardi più nulla #GrandeFratello il fallimento https://t.co/3vUWSbDMpN — Concetta Russo (@ConcettaRu87959) December 24, 2024

Un tempo non era così, o se era così il pubblico da casa non se ne accorgeva o, semplicemente, aveva altro materiale interessante da osservare. Quest’anno si sta respirando tanta falsità, tant’è che gli utenti, anche quelli appartenenti ai fandom “nemici” (sì, ci sono ancora!), si trovano spesso d’accordo nel dire che il GF non è né obiettivo, né tantomeno autentico:

L’edizione più farlocca di sempre, dove è palese a che gioco vuole giocare il copione del @grandefratello due minuti di blocco dove io personalmente da telespettatore mi sono sentita presa per il deretano.

Per me il GF finisce qua. #grandefratello #helevier — 🎈Pizzicuna (@VoglioViverea10) December 23, 2024

“Non lo guardo più” – ma poi si continua a guardare: l’attrazione vince sulla noia

Il Grande Fratello di una volta non esiste più, ma non esiste più nemmeno il Grande Fratello di quattro anni fa. Qualcosa si è rotto, ma tra un “Non lo guardo più” e un “Per me il GF finisce stasera”, una piccola percentuale di pubblico resta fedele. Non è che la fedeltà sia figlia della curiosità nel vedere se si possa fare peggio di così? O, forse, si aggrappa alla minima speranza che in puntata qualcosa finalmente cambi? Molti utenti lamentano il fatto che durante la diretta di Canale 5 sono ogni volta omesse determinate clip, ci si soffermi sempre e solo sulle solite “coppie” forzando spesso qualcosa che, di fatto, non esiste. Shaila e Lorenzo ne sono un esempio, ma anche Maria Vittoria e Tommaso o Jessica e Luca. Non si capisce chi stia mentendo: se tutti o solo qualcuno, o se sia proprio l’impostazione a essere completamente sbagliata in partenza.

Che brutta cosa. Non riesco nemmeno a credere alle lacrime in questo #GrandeFratello

Tutto così fake e noioso … — 💅O𝐋мⒶ (@olmaebasta) December 23, 2024

Lo share barcolla ma non molla, così come il pubblico da casa, intento a osservare le prossime mosse sapendo già che cosa accadrà.

Come dovrebbe essere il Grande Fratello? Illusione di qualcosa che non c’è

Basterebbe un po’ più di spontanea obiettività per fare risalire la fiducia del pubblico. Il Grande Fratello è un’incredibile macchina di intrattenimento, ma potrebbe certamente fare (ed essere) di più. Ciò che il pubblico da casa ormai non tollera più, lo abbiamo visto, sono l’ipocrisia, la falsità, l’evidente gioco (che va bene, dato che si tratta di un reality, ma dovrebbe per lo meno essere “nascosto”) e la quasi totale mancanza di trasparenza. Più umanità generale, più verità, più spontaneità in tutto: elementi forse impossibili da trovare al GF, almeno non nelle loro forme più pure. Il gioco è accettato, i concorrenti hanno tutti lo stesso obiettivo, ma forse sarebbe meglio vedere sipari più divertenti, relazioni realmente “sentite” e non montate dal Confessionale o da chi per lui.

Desideri forse impossibili, ma che forse porterebbero lo share a impennarsi…forse, perché ormai la credibilità tentenna, ma mai dire mai.

Come finirà questo Grande Fratello? Sono aperte le scommesse.