Il futuro di Imma Tataranni, verso la sesta stagione: l’idea che potrebbe cambiare tutto

Si è conclusa la quinta stagione di Imma Tataranni, serie leader nella gara degli ascolti. Ora quale sarà il suo futuro? Si apre uno spiraglio, finalmente, dopo alcune dichiarazioni precedentemente rilasciate nelle quali si affermava con assoluta convinzione la volontà di mettere un punto.

Imma Tataranni 6, l’alternativa che i telespettatori (già) conoscono

Si è parlato spesso di Imma Tataranni, proprio in questi termini: la quinta stagione sarebbe stata l’ultima. Difatti l’attrice Vanessa Scalera ha maturato, da tempo, la decisione di lasciare. Perché non si perdesse, però, il contatto con il suo mondo, si è accennato persino a un eventuale spin-off, addirittura l’ipotesi di un film.

Ebbene, la La Direttrice di Rai Fiction ha elencato i possibili titoli di serialità in onda tra il 2027 e il 2028: tra questi risulterebbe Imma Tataranni. Dunque non si vorrebbe rinunciare a un prodotto così valido e, qualora si intendesse proseguire nel raccontare l’universo dell’autrice Mariolina Venezia, si potrebbero pensare a nuove soluzioni.

In che modo? Mediante un passaggio di testimone, come studiato per Don Matteo, da Terence Hill a Raoul Bova. Naturalmente ci si augura che Vanessa Scalera ci ripensi, ma si sta valutando comunque l’idea di proseguire anche senza quest’ultima. Solo il tempo darà delle risposte a riguardo.

Retroscena della quinta stagione

Probabilmente il pubblico si ricorderà di quella conferenza stampa, avvenuta a febbraio 2025, per la presentazione della quarta stagione, durante la quale Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia si sono confrontate in un acceso diverbio – l’autrice avrebbe tacciato l’attrice di ingratitudine poiché non l’ha ringraziata dal palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Ebbene, anche nella conferenza stampa di presentazione di Imma Tataranni 5, si sono verificati momenti di forte tensione. Inizialmente tra il regista Francesco Amato e una giornalista, il cui scontro si è focalizzato sugli ascolti e il gradimento del pubblico. Quest’ultima gli ha chiesto se in Rai aleggiasse preoccupazione per un crollo degli ascolti stessi, a seguito dell’uscita di scena di Alessio Lapice (Ippazio Calogiuri).

Il regista ha mostrato tranquillità in quanto consapevole dello stato di buona salute della serie. Inoltre ha aggiunto: “Questa serie ha anche il pregio di avere il coraggio di rinnovarsi“, frase destante la replica da parte della giornalista: “Però si va in contraddizione con il volere del pubblico. Come mai questa scelta?” suscitando ulteriore risposta: “Che vada in contraddizione con il pubblico, lo farei dire al pubblico”.

Irremovibili le posizioni di entrambi, avendo opinioni differenti. Difatti, un confronto che si è concluso così: “Noi, a differenza di altri prodotti, abbiamo il coraggio di cambiare” e lei: “Sperando che al pubblico piaccia“. Nella medesima conferenza stampa, si è consumato un altro ‘dramma’: questa volta, protagonisti una giornalista e Rocco Papaleo (nuovo Procuratore Capo della 5° stagione).

Pare che l’attore abbia risposto a una domanda posta dalla giornalista con una battuta poco gradita. Perciò quest’ultima non ha reagito bene: “Non c’è goliardia se la diretta interessata non ride e se viene mortificata con una battuta su una domanda“. A questo punto Rocco Papaleo ha chiesto scusa, tentando di chiudere la discussione: “Non mi sembra una cosa da sottolineare. Vabbè scusami, dai scusami, basta“.