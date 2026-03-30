Imma Tataranni 6 non si farà, i motivi dello stop e la battuta fulminea di Fiorello su Stefano De Martino

Imma Tataranni 6 non si farà. Lo ha confermato nelle scorse ore Salvatore De Mola, lo sceneggiatore della fortunata serie tv trasmessa su Rai 1. Il motivo è presto detto: Vanessa Scalera ha deciso di defilarsi dal progetto. E senza la protagonista è impossibile proseguire con una nuova stagione. La notizia è stata commentata a La Pennicanza da Fiorello che si è lasciato andare a una delle sue battute fulminanti, tirando in ballo Stefano De Martino, il “golden boy” della tv di Stato a cui è stato affidato il Festival di Sanremo 2027.

Imma Tataranni 6 non andrà in onda: il commento di Fiorello

Lo showman siciliano, tra il serio e il faceto, nella puntata in onda lunedì 30 marzo ha spiegato che la Rai sarebbe pronta a tutto pur di mettere in cantiere la sesta stagione di Imma Tataranni. Parlando del fatto che Scalera ha abbandonato il progetto, ha dichiarato di conoscere l’attrice e che non ci ripenserà. Insomma, quasi sicuramente non tornerà sui suoi passi. Della serie, ormai il dado è stato tratto. “Imma Tataranni non si farà più. Vanessa Scalera non ci ripensa, io la conosco. Quando dice no è no. Famosissima per i no che dice”, ha detto ridendo Fiorello che ha già pronta la soluzione.

Il conduttore, sbellicandosi dalle risate, ha lanciato la proposta di fare “Immo Tataranno”: “La Rai non molla l’osso. Per poter mandare in onda questa serie, cambiano tutto. Lo fanno diventare ‘Immo Tataranno’ e lo fanno fare, indovina a chi? A Stefano De Martino. Le riprese iniziano l’anno prossimo. Farà un investigatore che cammina con il pacco dell’Umbria e lui poi scova i colpevoli”.

Una battuta chiaramente ironica in merito al fatto che i vertici dell’emittente pubblica stanno puntando molto sull’ex marito di Belen Rodriguez, che è alla guida di Affari Tuoi, ha da poco chiuso la stagione 2026 di Stasera Tutto è Possibile e, come prima accennato, è stato chiamato a condurre il prossimo Sanremo, che lo vedrà anche impegnato nelle vesti di direttore artistico.

Imma Tataranni: le ipotesi sul tavolo

Per quanto riguarda il futuro di Imma Tataranni, De Mola conserva ancora qualche speranza su una eventuale nuova stagione. Lo sceneggiatore ha ricordato il precedente di Luca Zingaretti, che aveva detto addio a Il Commissario Montalbano, salvo poi ripensarci e girare nuove puntate della fiction. Qualora Scalera, invece, non dovesse dare alcuna disponibilità – e al momento questa è l’opzione più accreditata -, la Rai potrebbe pensare a realizzare un prequel, uno spin-off e persino un film legato all’universo narrativo della sostituta procuratrice della Procura della Repubblica di Matera.