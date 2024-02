Il futuro di Giuseppe Garibaldi al GF 8: le rivelazioni degli autori

Continua a tenere banco al Grande Fratello 8 la vicenda di Giuseppe Garibaldi. Il giovane bidello, martedì scorso, per la seconda volta in 15 giorni, ha accusato un malore ed è stato costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia senza più farvi ritorno. Sulle sue condizioni di salute c’è molto riserbo. Da quanto trapelato ora sta bene. La causa dei suoi problemi sarebbe legata allo stress accumulato nei mesi scorsi. Qualche ora fa, della questione, ne hanno parlato alcuni autori del programma, come riferito da Anita Olivieri.

Lungo il pomeriggio di sabato 17 febbraio, Anita e Beatrice Luzzi hanno avuto un dialogo circa la situazione di Giuseppe. La Olivieri ha confidato all’attrice di aver avuto un colloquio con gli autori ai quali ha chiesto espressamente notizie su Garibaldi. “Adesso sta bene, è tutto a posto, le cose vanno bene”, hanno riferito alla Olivieri coloro che lavorano alla realizzazione del GF. La ragazza ha aggiunto: “Però ovvio che non può tornare subito, ci sono i giorni da fare. L’importante è che sta bene, questa è l’unica cosa che ci deve interessare“.

La Luzzi ha poi ha domandato alla compagna d’avventura se i problemi avuti dal bidello sono riconducibili allo stress e se pensa, in base alle informazioni avute, che Garibaldi rientrerà in gioco: “Sì le 48 ore dopo che stai bene devi farle. Poi c’è stata la diretta mercoledì e non ce l’ha fatta. Ma se la puntata fosse stata il giovedì forse l’avrebbero fatto rientrare. Sì, l’importante è che sia tutto ok, che torni qui in forma, non si deve stressare”.

Anita ha inoltre detto che secondo lei Giuseppe non si è mai del tutto ripreso dal primo svenimento, quello che lo ha colpito lo scorso 3 febbraio (è stato soccorso da un’ambulanza, quindi è stato fatto uscire dalla Casa temporaneamente, poi è rientrato e poi è nuovamente uscito senza più farvi ritorno). “Se è lo stress che ha portato a questo? Guarda, io in realtà credo che lui non si sia mai ripreso del tutto dalla prima volta. E sinceramente penso che doveva…”, ha aggiunto Anita.

Giuseppe Garibaldi: l’indiscrezione sul non rientro al GF e le parole del fratello

I soli aggiornamenti certi sullo stato di salute del bidello sono stati forniti da suo fratello, Nicola, il quale, intervenuto su Instagram, ha riferito che Giuseppe “sta bene e dovete stare tranquilli. Adesso l’importante è solo questo, che stia bene”.

Di recente l’esperta di gossip Deianira Marzano ha postato un messaggio scrittole da una presunta fonte vicina alla famiglia Garibaldi. Tale fonte ha sostenuto che è vero che il ragazzo si è ripreso e che i problemi avuti erano riconducibili allo stress. Dall’altro lato ha sostenuto che difficilmente rientrerà in gioco, anche perché il GF sarebbe guardingo e non vorrebbe trovarsi innanzi a una nuova situazione delicata dal punto di vista clinico. Opportuno ribadire che lo ‘spiffero’ raccolto da Deianira non è stato confermato ufficialmente.