Grande Fratello, Garibaldi verso l’addio definitivo: motivi e risvolti

Un malore il 3 febbraio e l’intervento dell’ambulanza. Dieci giorni dopo un altro malore e il conseguente abbandono della Casa del Grande Fratello. Appare più che evidente che Giuseppe Garibaldi, tra i protagonisti dell’edizione in corso del reality show di Canale Cinque, non sta per niente bene. Il programma condotto da Alfonso Signorini, quando ha annunciato la seconda uscita di scena per problemi di salute del giovane bidello, ha sottolineato che si sarebbe trattato di un addio “temporaneo”. Non è invece da escludere che l’uscita dal gioco potrebbe essere definitiva.

Nelle scorse ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha postato un messaggio di una persona che ha sostenuto di essere vicina alla famiglia di Garibaldi. Secondo la segnalazione, il bidello non rientrerà più nella trasmissione. Questo il retroscena rivelato che, naturalmente, deve ancora essere confermato ufficialmente (oppure smentito):

“Pare che non tornerà, sta bene per fortuna, ha fatto accertamenti ed era sotto stress. Quindi anche il GF non si vuole prendersi questa responsabilità. Sicuramente poi lo spiegheranno loro e lui”.

In effetti il caso di Garibaldi è delicato. Sul primo malore si era accesa una spia di allarme. Se fosse rimasto un caso isolato, sarebbe potuto essere considerato una vicenda a sé stante e risolta dopo la ripresa del ragazzo. Il fatto, però, che soltanto pochi giorni dopo il giovane è stato colpito da un altro malore e si sono resi necessari una serie di nuovi accertamenti complica di parecchio la situazione. Naturalmente la salute ha la priorità assoluta su qualsiasi cosa, anche sul GF.

Lasciare definitivamente il gioco in questo momento, sarebbe senza dubbio una beffa, visto che ormai si è quasi in dirittura di arrivo. Ma, come si diceva, tutto passa in secondo piano, giustamente, quando si tratta di salute. Garibaldi, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe accusato un forte malessere a causa dello stress accumulato ed ora si starebbe riposando e starebbe provando a recuperare un sano equilibrio psicofisico.

Sui social in questi giorni è stato inondato di messaggi di affetto e sostegno. Il pubblico affezionato al reality show è curioso di capire l’evoluzione della vicenda. Probabile che si saprà qualcosa lunedì 19 febbraio, quando il programma tornerà con la consueta diretta in prime time su Canale Cinque.