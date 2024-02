Giuseppe Garibaldi ha lasciato il GF: retroscena e proteste feroci

Giuseppe Garibaldi è stato nuovamente costretto a lasciare la dalla Casa del Grande Fratello. Lo ha comunicato ufficialmente il reality stesso tramite una nota diffusa sulle piattaforme social. Salvo colpi di scena, il bidello dovrebbe rientrare in gioco a breve. Lungo la giornata di martedì 13 febbraio il calabrese pare che abbia accusato un malore, come hanno lasciato intendere i suoi compagni di avventura. Della vicenda si sa poco in quanto la regia del GF ha preferito non mostrare quasi nulla. Quel che è certo è che è stata presa la decisione di farlo uscire per svolgere una serie di accertamenti medici al fine di capire approfonditamente il suo stato di salute.

“Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici”. Così il programma di Canale Cinque nella nota divulgata via social. Tantissimi utenti che seguono il GF hanno commentato la vicenda, attaccando ferocemente il reality show. Una parte ha scritto messaggi di sostegno indirizzati al giovane, augurandogli una pronta guarigione. Altri hanno protestato duramente contro la trasmissione, sostenendo che Garibaldi è evidente che non stia bene e che abbia bisogno di curarsi. E che quindi sarebbe il caso di non farlo rientrare nel loft di Cinecittà.

Secondo quanto emerso dai racconti di alcuni inquilini, Giuseppe negli ultimi giorni avrebbe avuto poco appetito e avrebbe accusato malessere, manifestatosi tramite alcuni sintomi come nausea e vomito.

Giuseppe Garibaldi, il malore accusato il 2 febbraio scorso

Si ricorda che non è la prima volta che il bidello si sente male. Qualche giorno fa, più precisamente il 2 febbraio scorso, è stato colpito da un altro malore. Nella Casa di Cinecittà scattò il panico e fu chiamata un’ambulanza. Un medico lo aveva visitato sul posto. Dopodiché si decise di farlo uscire temporaneamente per curarlo. Rientrato in gioco Garibaldi confessò: “Stavo male, non riuscivo a reagire, poi sono svenuto”.

Anche suo fratello si pronunciò sulla vicenda poche ore dopo la prima uscita, tranquillizzando tutti e assicurando che il congiunto si era ripreso: “Sta bene, adesso la sua condizione è stabile”. A distanza di pochi giorni un altro malore, con una parte di pubblico sul piede di guerra contro il GF. “Si vede che non sta bene e deve curarsi, non dovrebbe rientrare in Casa. La salute prima di tutto”, uno dei tantissimi commenti, che ne riassume molti altri, a proposito della situazione del bidello.