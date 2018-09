Il fratello di Francesco Monte difende Sara: le parole di Stefano

Il fratello di Francesco Monte difende Sara Affi Fella: il messaggio di Stefano

Sara Affi Fella è finita improvvisamente nella bufera. Il pubblico di Uomini e Donne non perdona il grande errore commesso dall’ex tronista. Una storia che forse in pochi si sarebbero aspettati di sentire, ma che è venuta fuori quando probabilmente Sara non se lo aspettava. Attualmente, la Affi Fella sta vivendo la sua storia d’amore con Vittorio Parigini. Questo particolare avrebbe scatenato gli animi, al punto che qualcuno ha scelto di raccontare la verità. Intanto, mentre Sara è attaccata pesantemente dal pubblico, a difenderla ci pensa il fratello di Francesco Monte, Stefano. Il giovane conosce bene la Affi Fella, in quanto hanno spesso lavorato insieme. Ma non difende l’ex tronista nel ruolo di agente, bensì in quello da amico. Nonostante ciò, Stefano afferma di comprendere le critiche da parte del pubblico. Il fratello di Francesco chiede solo di avere rispetto e di instaurare uno scambio costruttivo di opinioni.

La situazione sta degenerando sui social. Sara è finita nel mirino di migliaia di telespettatori, che non hanno assolutamente preso bene la verità uscita fuori. Nel corso della sua esperienza sul trono stava ancora insieme a Nicola Panico. Lei stessa nelle ultime ore, scusandosi, ha confermato questa storia. Pertanto, Luigi Mastroianni rappresentava per lei una scelta mediatica, che doveva farle da scudo. Una storia che ha un po’ sconvolto tutti, anche la stessa Maria De Filippi. Ovviamente nessuno del programma si aspettava di trovarsi di fronte a questa verità. Intanto, Stefano Monte ci tiene a difenderla: “Ci sentiamo in dovere di affermare la bella persona che è Sara e lo facciamo da agenti ma da amici che hanno avuto il piacere di conoscerla nella vita reale”.

Sara Affi Fella nella bufera: il fratello di Francesco Monte prende le sue difese

“Ci dispiace davvero vedere tutti questi commenti contro Sara, ma al tempo stesso rispettiamo le vostre idee“, rivela Stefano Monte. Con Sara ha trascorso diverse giornate lavorative e ha avuto la possibilità di conoscerla. Proprio per tale motivo, ci tiene ora a prendere in qualche modo le sue difese. Forse è l’unico che fino a ora si è schierato dalla parte della Affi Fella dopo quanto accaduto.