Il figlio di Shakira chiede 10mila euro ad un fan

Shakira ancora al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta la rottura con Gerard Piqué, avvenuta dopo dodici anni insieme, non c’entra. Ad attirare la curiosità è stato il piccolo Sasha, il figlio che l’ormai ex coppia ha avuto nel 2015 dopo la nascita del primogenito Milan, che è invece arrivato nel 2013. Il bambino ha praticamente cercato di estorcere una grossa somma di denaro ad un fan della sua celebre mamma, vera e propria diva della musica internazionale.

Tutto è accaduto a Valencia durante una partita di baseball di Milan, alla quale erano presenti sia Shakira (accompagnata dal secondogenito) sia Piqué. I due, nonostante la dolorosa separazione, ci tengono ad essere dei genitori attenti e premurosi. Una famiglia che si rompe è sempre un grande dolore, soprattutto per i più piccoli. I due ex si sono scambiati poche parole: il rapporto oggi è piuttosto freddo data anche la nuova relazione tra Gerard e la giovane Clara Chia Marti.

Al termine del match un fan ha colto la palla al balzo per chiedere un selfie a Shakira. A immortalare il momento ci ha pensato proprio il piccolo Sasha che, come tutti i suoi coetanei, è molto avvezzo alla tecnologia. “Sono diecimila euro”, ha affermato il bambino, scatenando subito l’ilarità dei presenti.

Il filmato è poi diventato prontamente virale sui social network e in molti sono pronti a scommettere che Sasha Piqué diventerà da grande un abile uomo d’affari nel caso non dovesse seguire le orme paterne nel mondo dello sport (o perché no, quelle materne nello spettacolo). Davanti ai suoi sostenitori Shakira si è mostrata piuttosto serena, sfoggiando camicia di jeans e cappello bianco.

In una recente intervista la musicista non ha nascosto dolore e sofferenza per questo momento così complicato della sua vita. Secondo i beninformati Shakira avrebbe fatto di tutto per salvare il suo rapporto con Piqué, che non ha mai sposato. Ma il difensore del Barcellona, complice pure la sua nuova fiamma, sarebbe stato irremovibile.

Ora Shakira sogna di tornare a vivere a Miami ma Piqué non è favorevole: non vuole stare lontano dai suoi ragazzi. La colombiana si era trasferita più di dieci anni fa in Spagna per amore, mettendo da parte la sua carriera nel mondo della musica.