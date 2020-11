Il figlio di Corona e Moric lancia il suo brand CMC e debutta nella moda

Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric debutta nel mondo della moda, lanciando la nuova linea di abbigliamento CMC. Carlos con questo brand si prende la scena a soli 18 anni. È molto seguito sui social, sebbene sua madre non volesse esporlo così tanto. Nell’ultimo periodo, purtroppo, è stato sotto i riflettori a causa dei problemi che vi sono anche tra i suoi due genitori. L’ex re dei paparazzi sembra essere ormai arrivato ai ferri corti con Nina, sebbene fossero riusciti a riappacificarsi per il bene del loro figlio. Ed ecco che ora Carlos si prende tutta la scena da protagonista con la nuova linea di abbigliamento, che era stata annunciata lo scorso anno. È lui stesso a parlarne attraverso il suo ufficiale profilo di Instagram. Con alcune Stories e post, sul social fa sapere al pubblico che lo segue che è il suo brand è ora disponibile.

Una nuova avventura professionale per il figlio di Corona, che fa anche da modello per la sua prima collezione di CMC. Il giovane fa riferimento, quando pubblica i post dedicati al brand, a un sito su cui è possibile acquistare i vari prodotti. Un passo davvero importante quello che compie in questi giorni Carlos, che con il tempo potrà rendere ancora più ricca la linea. All’ultimo anno di superiori, il ragazzo si prepara un posto nel mondo della moda con questa iniziativa. E questa volta pare che la Moric non si sia opposta all’esposizione del figlio, come quando aprì il suo profilo Instagram.

Il progetto, che porta appunto le iniziali del nome completo del ragazzo, vede la presenza del designer Cristiano Bizzarri. Pare sia stato proprio quest’ultimo a proporre al figlio di Corona di lanciare questa nuova linea di abbigliamento, ispirata proprio alla sua personalità. Come è possibile comprendere, Carlos ha accettato con gioia l’idea, tanto che nelle foto appare davvero molto felice. Per ora sui social il pubblico ha potuto notare solo qualche capo della linea. Bisognerà attendere prima di scoprire tutti gli altri prodotti.

Proprio in queste ultime settimane il padre ha lanciato il suo progetto. Di recente Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista su il Corriere della Sera, dove ha potuto parlare del suo nuovo libro Come ho inventato l’Italia, uscito attraverso l’editore La nave di Teseo. Si tratta di autobiografia, in cui ha scelto di svelare dettagli riguardante la sua vita privata e quella professionale. Pare che diventerà, come lui stesso ha confessato, un film o una serie televisiva.