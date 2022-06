Il figlio di Carmen Di Pietro: “Ecco cosa faceva quando ero fidanzato”

Alessandro Iannoni è stato uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 16 insieme alla famosa madre Carmen Di Pietro. Il 20enne, che da poco si è ritirato dal reality show per dedicarsi alla carriera universitaria, si è sfogato a proposito della presenza ingombrante della madre ai microfoni di OGGI in un’intervista che sarà pubblicata domani 2 giugno 2022. Ecco, dalle anticipazioni di Dagospia, cosa ha rivelato e perché il comportamento opprimente della Di Pietro ha causato la rottura tra il ragazzo e l’ex fidanzata.

Alessandro Iannoni ha raccontato con dovizia di particolari il modo in cui la madre Carmen Di Pietro lo ha educato, come lo tratta e quanto la showgirl sia gelosa di lui. Come i telespettatori de L’Isola dei Famosi hanno avuto modo di notare, la 57enne non sopporta l’idea che una donna possa essere interessata sentimentalmente a suo figlio. “Il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza”, ha riferito il ragazzo. Infatti, quando Marialaura De Vitis ha cercato di corteggiare Alessandro, la 57enne l’ha subito attaccata.

Il 20enne ha svelato un retroscena a proposito che ha a che fare con una sua ex fidanzata, di nome Beatrice. Quest’ultima è praticamente fuggita a gambe levate dal ragazzo a causa delle stranezze di mamma Carmen.

“Mi chiamava quando ero con Bea, mi chiedeva di mettere il vivavoce perché c’era un problema urgente e poi diceva ‘dai, non fare il bambino cattivo con mamma’. Dopo un po’ di volte, Beatrice, giustamente, mi ha lasciato”.

Le parole di Iannoni dimostrano che lui stesso dà a sua madre la colpa della fine della sua relazione, riconoscendo che per una potenziale partner è difficile affrontare questo tipo di comportamenti.

Alessandro Iannoni, le regole rigide imposte dalla madre

Il racconto del 20enne non finisce qui. Il figlio di Carmen di Pietro e di Giuseppe Iannoni ha parlato delle strambe regole che la madre ha sempre imposto a lui e alla sorella ancora adolescente Carmelina. La 57enne, a quanto pare, ha creato delle regole severissime per i figli, che devono mangiare ad orari precisi e consegnarle il cellulare prima di andare a dormire.

“Sul pranzo alle 11.30 e la cena alle 17.30 è inflessibile… Sul cellulare io e mia sorella ci siamo imposti: dovevamo consegnarlo alle 20. Ora lei va a letto verso le 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarcelo.”

Insomma, la presenza di Carmen Di Pietro nella vita di Iannoni sembra abbastanza asfissiante. Per questo il 20enne sembra essere felice di stare, almeno per un periodo, lontano dalla madre al momento ancora in gara a L’Isola dei Famosi. Lo studente ha invece abbandonato il gioco non accettando il prolungamento del programma.