Il figlio di Baudo litiga con Convertini, il fuori onda poi il caos: Balivo mortificata

La lite che non ti aspetti. A Sanremo può succedere di tutto, pure che il pacato Alessandro Baudo, figlio del compianto Pippo, abbia delle frizioni con il placido Beppe Convertini. I nervi si sono fatti tesi nel corso della puntata odierna de La Volta Buona, programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Per seguire da vicino il Festival, la trasmissione si è trasferita nella città dei fiori, venendo organizzata in un glass studio. Il clima si è fatto rovente dopo che Alessandro ha reso noto che il conduttore Rai, fuori onda, lo ha criticato.

La Volta Buona, nervi tesi tra Alessandro Baudo e Beppe Convertini

Tra gli ospiti della puntata in onda giovedì 26 febbraio c’è stato Fausto Leali, che si è trovato seduto al fianco di Convertini. A un certo punto Baudo ha chiesto al presentatore di cedergli il proprio posto in quanto nutriva il desiderio di posizionarsi accanto al musicista per intonargli un brano di Otis Redding. Il figlio di Pippo ha avanzato la richiesta per rendere omaggio all’animo soul di Leali. Tutto si è svolto in un clima sereno e nulla sembrava aver turbato l’atmosfera frizzante del programma. E invece, qualcosa di non visto sul teleschermo ha infastidito non poco Alessandro.

La situazione si è fatta ‘calda’ nel momento in cui la padrona di casa Balivo ha posto l’attenzione su un presunto malcostume italiano di muovere critiche eccessive e immotivate. Su tale tema ha interpellato Baudo che ha fatto scoppiare il caso in modo del tutto inaspettato. “Questo signore vicino a me di cui non so manco il nome, mi ha criticato perché ho fatto questo gesto”, ha rivelato Alessandro, riferendosi a Convertini che nel frattempo aveva lasciato il glass studio.

Caterina Balivo disorientata

Balivo è rimasta disorientata e basita non riuscendo a comprendere che cosa fosse accaduto, visto che in quel momento, al fianco di Alessandro, c’erano da un lato Jolanda Renga, dall’altro Leali. Chiarito che si stava parlando di Convertini, Baudo ha aggiunto: “Mi ha criticato perché ho fatto una piccola checca per Fausto Leali. È una cosa bruttissima, che non mi è mai successa da nessuna parte”. “Se vuoi facciamo tornare Beppe e ne parlate perché a me dispiace” ha risposto una mortificata Balivo.

Baudo, avendo visto Convertini fuori dal glass, lo ha invitato a tornare in trasmissione per fare due chiacchiere e per chiarirsi: “Io sono pronto. Eccolo, ritorna, ritorna, vieni qua”. E invece il conduttore in studio non ci ha più messo piede. Una vicenda che è parsa alquanto stramba. Convertini, almeno stando alla versione del figlio di Pippo, se la sarebbe presa perché lo stesso Alessandro avrebbe improvvisato una canzone con Leali, il quale non ricordava il testo.